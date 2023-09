Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực thủy điện An Khê-Ka Nak

(GLO)- Ngày 15-9, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Gia Lai) và Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã ký kết chương trình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công trình đập, hồ chứa thủy điện An Khê-Ka Nak.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Đức Hoài-Phó Giám đốc Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak-cho biết: “Thời gian tới, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an tỉnh nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, góp phần bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh”.

Nói về kế hoạch phối hợp sắp tới, Thượng tá Nguyễn Trường Chinh-Trưởng phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh) nhấn mạnh: Kế hoạch phối hợp không những nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đập, hồ chứa thủy điện An Khê-Ka Nak; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak mà còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, an toàn đập, hồ chứa thủy điện; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ của cán bộ, công nhân viên và người dân xung quanh khu vực thủy điện An Khê-Ka Nak.