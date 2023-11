Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Dân tộc tỉnh.

Làm việc với đoàn công tác có đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và một số cơ quan, ban, ngành cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã Pờ Tó.

Xã Pờ Tó có 1.910 hộ dân với 8.770 khẩu, trong đó có 1.035 hộ dân tộc thiểu số với 5.280 khẩu. Tại buổi làm việc, ông Vương Chí Thông-Phó Bí thư Đảng ủy xã đã báo cáo tình hình kinh tế-xã hội từ đầu năm 2023 đến nay. Theo đó, về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm trên địa bàn xã ước đạt 93,3% kế hoạch, trong đó diện tích gieo trồng lúa Đông-Xuân, lúa vụ mùa, lúa rẫy và diện tích ngô, mỳ đều đạt 100% kế hoạch. Việc triển khai thực hiện các mô hình, dự án nông nghiệp thuộc các nguồn vốn đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình kỹ thuật. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định. Hiện tổng số trâu, bò ở xã là 7.564 con; 68.100 con heo, 192 con dê và đàn gia cầm trên 34 ngàn con.

Xã đã vận động người dân đăng ký trồng rừng tập trung với diện tích 97,82 ha và trồng 36.800 cây phân tán (tương đương 36,8 ha); giao rừng gắn với giao đất rừng sản xuất cho 28 hộ dân với 561,66 ha; giao đất rừng cho 9 hộ với diện tích 37,97 ha. Địa phương luôn chú trọng đến công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra, không để xảy ra việc khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thu ngân sách đến nay đạt 155% so với kế hoạch HĐND huyện giao và đạt 152% so với kế hoạch HĐND xã giao đầu năm.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương tiếp tục triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ bồn nước sinh hoạt đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn chuyển giao phù hợp; phấn đấu đến cuối năm 2023 thôn Bi Giông về đích nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, thông tin truyền thông có nhiều chuyển biến tích cực; các chính sách xã hội được quan tâm kịp thời, đúng đối tượng; những vấn đề bức xúc xã hội, khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững….

Tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác quan tâm chỉ đạo đầu tư đập tràn trên đoạn đường đến 2 làng: Bi Giông và Bi Gia; xây dựng bờ kè khu vực sạt lở tại thôn 4 và sớm đầu tư đoạn đường còn lại trên trục đường tỉnh 666 thuộc địa phận xã Pờ Tó;…Đối với những kiến nghị của địa phương, đại diện lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện và các sở, ban, ngành tham gia đoàn công tác đã trực tiếp giải đáp thỏa đáng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội xã Pờ Tó trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và thực hiện đúng quy chế làm việc; thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tập trung rà soát, đánh giá đúng thực chất về tình hình, thực trạng, số liệu liên quan đến công tác giảm nghèo và phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, đảng viên, các cơ quan, ban ngành quan tâm, hỗ trợ bằng những việc làm thiết thực. Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn chức danh còn khuyết; quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số và người theo tôn giáo; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị địa phương tranh thủ tối đa các nguồn lực, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bố trí, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đất sản xuất, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội. Huyện, xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Về kiến nghị của xã liên quan đến đoạn đường còn lại trên trục đường tỉnh 666 thuộc địa phận xã Pờ Tó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho hay, đoạn đường này nằm trong lộ trình đầu tư công giai đoạn 2024-2026 và sẽ được triển khai trong năm 2024. Đối với 10 kiến nghị của huyện liên quan đến việc thành lập thị trấn Ia Pa; rà soát, đo đạc, lập lại bản đồ địa chính; bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng giao thông,...Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng đây đều là những kiến nghị chính đáng, đoàn công tác ghi nhận và sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Trước đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại đập tràn vào thôn Bi Giông, Bi Gia và thăm Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp. Đến thăm Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với những khó khăn của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh của trường. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng nhà trường 1 bức tranh cùng số tiền 20 triệu đồng vào mô hình “Bếp ăn bán trú” và tặng 6 cặp dê giống (30 triệu đồng) vào mô hình trao sinh kế tặng học trò nghèo của nhà trường. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng tặng 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng cho Đảng ủy-UBND xã Pờ Tó cùng 1 bức tranh.