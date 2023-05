Phát huy vai trò “Đảng cử, dân tin”

Tin liên quan Cuộc thi báo chí với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai: An Khê nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Cán bộ “2 vai” phát huy hết năng lực, trách nhiệm

Gần 1 năm đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thơ Ga A (xã Chư Don, huyện Chư Pưh), bà H’Bing Buôn Yă cho rằng: Nhất thể hóa 2 chức danh là chủ trương đúng đắn, giúp triển khai nhanh chóng, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát với tình hình thực tế. Từng giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã (nghỉ hưu năm 2020) song khi đảm nhận “2 vai”, bà H’Bing Buôn Yă thừa nhận cũng gặp phải những khó khăn nhất định. “Công việc của thôn có đặc thù riêng và không việc nào giống việc nào. Mình phải nắm bắt vấn đề một cách toàn diện, từ an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế... Muốn làm tốt phải nỗ lực học tập, cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và trau dồi kỹ năng”-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thơ Ga A chia sẻ.

Nói về thuận lợi khi nhất thể hóa 2 chức danh, ông Đỗ Hòa-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 5 (phường Yên Đổ, TP. Pleiku) cho hay: Tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của người đứng đầu được phát huy, khắc phục tình trạng né việc, đùn đẩy trách nhiệm, từ đó, công việc tại cơ sở được giải quyết kịp thời, trôi chảy. “Chi bộ có 29 đảng viên, trong đó, trưởng các chi hội đoàn thể đều là đảng viên. Vì vậy, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công việc khá thuận lợi. Các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến nên nghị quyết chi bộ hàng tháng đảm bảo chặt chẽ, sát với tình hình thực tiễn, quá trình triển khai thực hiện tạo được đồng thuận cao của người dân”-ông Hòa cho biết.

Địa bàn rộng, dân cư đông (305 hộ với 1.525 khẩu), tình hình trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, do đó, ông Hòa có lúc cũng gặp hạn chế khi đảm nhận cùng lúc 2 chức danh. “Để làm tốt công việc được giao, ngoài nỗ lực bản thân, tôi mong muốn được Thành ủy quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học hỏi các mô hình, cách làm hay ở những địa phương khác”-ông Hòa bày tỏ.

Ông Rơ Mah Công-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Sung Le Tung (xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) sinh ra, lớn lên tại làng nên có những thuận lợi nhất định trong công tác. Nhưng vì lần đầu đảm nhận cùng lúc “2 vai” nên ông Công không tránh khỏi áp lực. Sau thời gian vừa làm vừa học hỏi, ông đã bắt nhịp được với công việc, song vẫn mong muốn được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao trình độ, kỹ năng công tác. Đồng quan điểm, ông Trần Bá Phương-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Thượng 2 (xã Song An, thị xã An Khê) cũng đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương mở các lớp tập huấn ngắn ngày để bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn kịp thời cập nhật những thay đổi về chế độ, chính sách cũng như kỹ năng xử lý tình huống phát sinh tại cơ sở.

Bảo đảm tính trực tiếp, toàn diện

Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đến ngày 30-3-2023, toàn tỉnh có 1.103/1.576 thôn, làng, tổ dân phố đã thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (đạt 69,99%). Trong đó, TP. Pleiku có tỷ lệ nhất thể hóa đạt thấp (49,1%). Nguyên nhân là do một số thôn, làng, tổ dân phố địa bàn rộng, dân cư đông, số lượng đảng viên nhiều, khó khăn cho cán bộ “2 vai” trong quản lý và triển khai nghị quyết đến người dân. Mặt khác, một số bí thư chi bộ tuổi đã cao nên việc quản lý địa bàn, tổ chức sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ gặp phải những khó khăn nhất định.

Ông Dương Văn Quốc-Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku-thông tin: Thời gian tới, thành phố tiếp tục quán triệt nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh, phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp; chú trọng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng đối với đội ngũ trưởng thôn khi đủ điều kiện, tiêu chuẩn. “Bên cạnh đó, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp, định hướng hoạt động của bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Nghiên cứu chính sách, chế độ đãi ngộ đảm bảo cho hoạt động của bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố”-Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Pleiku cho biết thêm.

Tại thị xã An Khê, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thị ủy đã chỉ đạo cấp ủy các xã, phường rà soát, nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhất thể hóa 2 chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn. Đến thời điểm hiện tại, thị xã có 45/60 thôn, tổ dân phố đã nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 75%). Trong đó, 4 xã, phường có tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 100% gồm: An Tân, Ngô Mây, Thành An, Cửu An. Ban Tổ chức Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư chi bộ; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ.

Ông Lê Đình Ý-Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy An Khê-thông tin: Năm 2022, Thị ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và Trung tâm Chính trị thị xã mở 3 lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở cho 154 học viên, tập trung các chuyên đề: cấp ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ sở; cấp ủy với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch; công tác của bí thư Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở; cấp ủy tổ chức sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ cơ sở; nghiệp vụ công tác đảng viên ở cơ sở; xử lý tình huống trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở... Ngoài ra, Ban Tổ chức Thị ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức-xây dựng Đảng dành cho cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 289 học viên tham gia. Nội dung tập trung vào các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, một số vấn đề về nghiệp vụ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, hướng dẫn chi bộ xây dựng quy chế làm việc.

Tại huyện Đức Cơ, đến nay, 48/73 thôn, làng, tổ dân phố thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố (đạt 65,75%). Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường đánh giá: Qua thực tiễn triển khai bước đầu cho thấy đây là chủ trương đúng đắn, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và người dân. Việc nhất thể hóa 2 chức danh khẳng định rõ hơn vị trí, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, giúp tinh gọn bộ máy, phát huy tối đa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu; giảm được số lượng người hoạt động không chuyên trách; tăng phụ cấp, thu nhập để cán bộ yên tâm công tác và cống hiến, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. “Đại đa số các đồng chí được lựa chọn đảm nhận 2 chức danh thực sự có uy tín trong Đảng và quần chúng nhân dân; có trình độ, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, đảm bảo sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho các bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận tại cơ sở, nhất là cán bộ trẻ có trình độ, năng lực, nhiệt huyết để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ cho hay.