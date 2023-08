Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công an Việt Nam là Công an nhân dân, dựa vào Nhân dân để công tác, chiến đấu và vì Nhân dân phục vụ. Để thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, dù trong thời chiến hay thời bình, mỗi chiến sĩ Công an phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh để hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhân dân giao phó.