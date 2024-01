Phát hiện 6 bác sỹ, nhân viên y tế sử dụng chứng chỉ giả

(GLO)- Nhờ áp dụng quy trình sản xuất 5S, xây dựng đội ngũ an toàn vệ sinh viên gắn với công tác thanh-kiểm tra, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

(GLO)- Từ ngày 11 đến 13-12, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh tổ chức 3 phiên giao dịch việc làm tại các xã Tú An, Song An và Hội trường 23-3 (cũ) của thị xã.