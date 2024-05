Phá vỡ mọi kỷ lục, thương hiệu SJC vọt lên ngưỡng 92,2 triệu đồng

Tin liên quan Chóng mặt với tốc độ tăng của giá vàng miếng SJC

Bảng điện tử tại các doanh nghiệp trong nước liên tục cập nhật giá mới của vàng SJC trong nước.

Tại thời điểm 14 giờ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 89,90-92,20 triệu đồng/lượng, tăng 1,7 triệu đồng/lượng so với sáng nay và tăng 2,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước. Trong khi đó, Công ty Vietnam Gold niêm yết giá vàng SJC từ 89,90-92,10 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay và tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Như vậy, tính từ phiên sáng đầu tuần (ngày 6/5), thương hiệu này đã tăng thêm 7,2 triệu đồng/lượng. Mức giá hiện tại cũng phá vỡ mọi kỷ lục từ trước đến nay.

Để tăng thêm nguồn cung, ngày 8/5, Ngân hàng Nhà nước đã đấu giá thành công 3.400 lượng vàng, tổng số thành viên trúng thầu là 3 thành viên, với giá trúng thầu cao nhất là 86,05 triệu đồng/lượng, giá trúng thầu thấp nhất là 86,05 triệu đồng/lượng, song giá vàng SJC vẫn liên tục tăng “phi mã.”

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, đầu giờ chiều nay, doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 75,28-76,78 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), cộng thêm 260.000 đồng/lượng so với sáng nay. Trong phiên trước, thương hiệu này cộng thêm 190.000 đồng/lượng, duy trì chênh lệch chiều mua vào/bán ra ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng tăng mạnh lên ngưỡng 2.364 USD/ounce (tăng 11 USD/ounce so với sáng nay). Mức giá này khi quy đổi tương đương 72,6 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 25.225 đồng/USD và bán ra là 25.484 đồng/USD, giảm 1 đồng so với sáng nay. Ngân hàng Vietcombank, BIDV và Agribank cùng niêm yết từ 25.184-25.484 đồng/USD (mua vào/bán ra), giữ ổn định so với sáng nay.