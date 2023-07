Người nhà thai phụ tử vong mong điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông

Trao đổi với PV báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Kim Hưng (SN 1989), người đại diện cho gia đình chị Nguyễn Thị H (25 tuổi) - người vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên tuyến Đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột - cho biết: "Sự ra đi của em H là mất mát quá lớn đối với gia đình tôi. Em chỉ mới 25 tuổi, vừa mới lấy chồng vào đầu năm 2023 và đang mang thai 5 tháng. Chiều ngày 3.7, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông thì em H đang đi chợ mua bắp về ăn.

Tuy nhiên, khi vào vòng xuyến đại lộ Đông Tây TP.Buôn Ma Thuột, hướng đường Đinh Tiên Hoàng đi về thì bất ngờ xảy ra vụ tai nạn với xe môtô phân khối lớn. Cả gia đình đang chờ đợi cháu bé trong bụng em H ra đời nhưng nào ngờ lại xảy ra chuyện chẳng ai mong muốn như vậy".

Được biết, hai vợ chồng chị H và anh Nguyễn Phú Lợi (SN 1995) đang ở nhà thuê tại khối 9, phường Tự An (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) và đang cùng nhau làm nông nghiệp chăn nuôi gia súc, hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định.

Theo chị Hưng, vào chiều ngày 4.7, người nhà thiếu niên gây ra tai nạn giao thông đã đến thăm nhưng gia đình quyết định không nhận tiền phúng điếu.

Phía lực lượng pháp y đã mổ tử thi và xác định em H đang mang thai, tức chết 2 mạng người.

"Gia đình tôi mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc này để em H ra đi được thanh thản. Vì chúng tôi nghi ngờ nam thiếu niên gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển môtô phân khối lớn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thiếu niên đang đua xe và đã sử dụng môtô phân khối lớn trong một thời gian dài và nhiều người có thể làm chứng", chị Hưng nói thêm.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 2.7, khoảng 15h40', nam thiếu niên Phạm Nguyên C điều khiển xe môtô phân khối lớn lưu thông trên Đại lộ Đông Tây theo hướng xã Hòa Thắng đi trung tâm TP Buôn Ma Thuột. Khi chạy đến đoạn qua phường Tự An, xe của C đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H (25 tuổi, TP.Buôn Ma Thuột, đang mang thai 5 tháng) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú tông mạnh khiến chị H tử vong tại chỗ. C bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Sau đó, thiếu niên gây tai nạn cũng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, nam thiếu niên gây tai nạn là con của một giám đốc Sở đang đương nhiệm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.