Ngược dòng ngoạn mục, Man City khẳng định sức mạnh nhà vô địch World Cup

HAGL có thể mượn một loạt cầu thủ từ CLB Công an Hà Nội trong hoàn cảnh đội bóng này đang gặp rất nhiều khó khăn.

(GLO)- Tối 21-12, tại sân bóng K3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ khai mạc Giải vô địch bóng đá nam 7 người thị xã An Khê năm 2023.