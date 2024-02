Nghề bán “dạo” bội thu dịp Tết

Tin liên quan Sản phẩm OCOP “hút khách” dịp Tết

Dạo quanh các khu vực như chợ đêm Pleiku, Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, Quảng trường Đại Đoàn Kết và một số tuyến đường thuộc trung tâm TP. Pleiku rất dễ bắt gặp hình ảnh những người bán dạo các loại thức ăn, thức uống, đồ chơi trẻ em. Ai nấy đều phấn khởi vì nhờ lượng khách đông mà họ có nguồn thu đáng kể.

10 năm bán bánh mì và các thức uống tại chợ đêm Pleiku là ngần ấy năm bà N.T.H. (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) đều tranh thủ bán thêm trong 3 ngày Tết. Bà H. cho biết, so với dịp Tết các năm trước, lượng khách năm nay ít hơn. Tuy nhiên, so với ngày thường, lượng khách tăng gấp đôi nên bà cũng có thêm nguồn thu đáng kể. Tính từ ngày 28 tháng Chạp đến nay, mỗi ngày, bà lãi hơn 500 ngàn đồng. “Vẫn biết Tết là để nghỉ ngơi, sum vầy bên con cháu. Nhưng tranh thủ dịp Tết để tôi có thêm thu nhập lo cho các con ăn học và sửa sang lại nhà cửa”-bà H. trải lòng.

Có vị trí thuận lợi là nằm gần Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), vào các dịp Tết Nguyên đán hàng năm, quầy hàng bán đồ ăn vặt Mỹ Mỹ của anh Đỗ Trọng Kính luôn thu hút đông khách hàng. Anh Kính cho biết, ngoài khách hàng tại TP. Pleiku thì cũng có rất đông khách hàng từ các huyện về đây chơi Tết đã đến thưởng thức các món ăn vặt tại quầy hàng của anh. Riêng năm nay, từ mùng 1 Tết, lượng khách đã tăng gấp 3 lần so với ngày thường, mỗi ngày hơn 300 lượt. Nhờ vậy, thu nhập của anh tăng cao, mỗi ngày, trừ chi phí, anh lãi 2-3 triệu đồng. “Cả năm mới được một dịp “ăn nên làm ra” nên tôi không thể bỏ lỡ. Năm nào cũng vậy, tôi đều huy động thêm người thân cùng phụ bán. Dù không được đi chơi như các gia đình khác nhưng nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, tôi cũng đã tận hưởng được không khí ngày Tết. Hơn nữa, công việc bán buôn cũng cho nguồn thu cao nên cả nhà ai cũng đều vui vẻ”-anh Kính cho hay.

Những ngày Tết, bà Trần Thị Hồng Gấm (thôn Hòa Bình, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) cũng có thêm nguồn thu đáng kể khi bán đồ chơi trẻ em tại khu vực gần Quảng trường Đại đoàn kết (TP. Pleiku). Bà Gấm cho biết, để có thu nhập, hơn 2 năm nay, cứ tối đến, bà chạy xe ra khu vực gần Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) bán các loại đồ chơi trẻ em như: bảng vẽ, đồ chơi siêu nhân, súng nước… Do lượng khách ít nên thu nhập chỉ đủ trang trải chi tiêu trong ngày. Riêng dịp Tết Nguyên đán, lượng khách đông nên thu nhập cao hơn. “Ngày Tết, tôi vẫn giữ giá bán như ngày thường. Tuy nhiên, lượng khách tăng nên sản phẩm bán ra nhiều hơn. Riêng ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, mỗi ngày tôi bán được hơn 5 triệu đồng tiền hàng, trừ chi phí, tôi lãi hơn 1 triệu đồng/ngày”-bà Gấm phấn khởi nói.

Trong 3 ngày Tết, những người bán bóng bay dạo cũng khá phấn khởi vì thu nhập tăng cao hơn nhiều so với ngày thường. Bà Lê Thị Tịnh (trọ tại tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cho hay, vợ chồng bà rời quê hương Thanh Hóa vào Gia Lai làm nghề bán bóng dạo đã 16 năm nay. Do lượng khách dịp Tết luôn cao gấp nhiều lần so với ngày thường nên năm nào cũng vậy, vợ chồng bà chọn ở lại Pleiku để bán thêm dịp Tết. 7 giờ sáng, vợ chồng bà đã có mặt tại đường Anh hùng Núp để bán bóng cho đến 10 giờ đêm mới trở về nhà trọ. Bà Tịnh cho biết, nếu như ngày thường, vợ chồng bà chỉ lãi 200-300 ngàn đồng/ngày thì trong những ngày Tết lãi hơn 1 triệu đồng/ngày.

“Nhờ công việc bán bóng dạo, vợ chồng tôi xây được căn nhà vững chãi và nuôi 4 đứa con ăn học đủ đầy. Hiện nay, chúng tôi cố gắng bán để kiếm thêm ít đồng làm của để dành lúc tuổi già sức yếu. Vì thế, đối với chúng tôi, ngày Tết cũng như ngày thường, chỉ cần có thu nhập cao là đã vui rồi”-bà Tịnh bộc bạch. Còn bà Nguyễn Thị Sáu (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) thì phấn khởi cho biết: “Cuộc sống khó khăn nên tôi muốn tìm công việc làm thêm dịp Tết. Và đây là năm đầu tiên tôi đi bán bóng dạo. Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, mỗi ngày, trừ chi phí tôi lãi hơn 300 ngàn đồng”.

Theo tìm hiểu của P.V, ngoài những người có hoàn cảnh khó khăn đành phải gác lại ước muốn sum vầy để tranh thủ mưu sinh thì những hộ có kinh tế khá giả cũng chọn bán buôn trong dịp Tết để kiếm thêm thu nhập. Với họ, chỉ cần được hòa mình trong không khí nhộn nhịp của ngày Tết và có thêm một nguồn thu đáng kể trong những ngày này cũng đã là niềm vui lớn mỗi dịp Tết, xuân về.