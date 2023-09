Tin liên quan Tổ chức Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai năm 2023

Theo kế hoạch, Ngày hội Văn hóa, du lịch TP. Pleiku năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 17 đến 19-11) tại Khu du lịch Biển Hồ. Chương trình gồm các hoạt động nổi bật như: lễ khai mạc Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; phục dựng một số nghi lễ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố; trưng bày bộ ảnh Pleiku xưa và nay, ảnh du lịch Pleiku-Gia Lai; chương trình văn nghệ với các tiết mục âm nhạc đặc sắc, mang giai điệu đặc trưng của Tây Nguyên.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến như: đề xuất làm thêm 15-20 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP tại nơi diễn ra sự kiện; vận động đoàn viên Công đoàn thành phố tham gia Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2023-Giấc mơ đại ngàn”; có phương án bảo đảm công tác y tế, nơi ăn uống, nơi để xe, tăng cường nhà vệ sinh công cộng, kiểm tra vấn đề giá, an toàn thực phẩm tại khu vực diễn ra sự kiện. Đồng thời, thành phố có kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trong việc bảo vệ và xử lý tình huống để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham gia cũng như tham quan du lịch...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Sung lưu ý không để xảy ra việc tăng giá các sản phẩm ẩm thực, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn; lực lượng Công an hướng dẫn cho du khách tham gia giao thông và đậu, đỗ xe trên trên các tuyến đường; các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo các xã, phường hoàn thiện kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể từng công việc, nội dung sự kiện cho các bộ phận liên quan. Cùng với đó, tăng cường quảng bá để ngày hội diễn ra thành công, để lại ấn tượng đẹp về một thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, thân thiện và mến khách.