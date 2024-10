Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp chủ động cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: Lam Nguyên

Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan MTTQ và tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; kế hoạch về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy trình, quy định.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ gắn với phát huy quyền, trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính; kiểm soát quyền lực và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28-6-2021 về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết xác định cụ thể nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và các nguồn lực thực hiện; lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện; nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; thường xuyên chú trọng lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là bí thư cấp ủy, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nghị quyết cũng xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025: có từ 60% trở lên cấp trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh và đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, chính quyền tỉnh có trình độ cao cấp lý luận chính trị; từ 95% trở lên ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, từ 30% trở lên cấp trưởng, phó các phòng, ban, MTTQ, tổ chức chính trị-xã hội huyện, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp ủy, chính quyền cấp huyện và từ 50% trở lên cán bộ chủ chốt cấp xã có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được ban tổ chức cấp ủy các cấp thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện.

Cùng với đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp luôn chủ động, tích cực tham mưu giúp ban thường vụ cấp ủy tăng cường chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, nhất là với chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Những năm qua, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp luôn quan tâm, làm tốt công tác tham mưu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Ảnh: Phương Dung

Cùng với đó, ban tổ chức cấp ủy các cấp tham mưu giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình. Các cấp ủy, tổ chức Đảng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên, quản lý, rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Đồng chí Rơ Chăm La Ni-Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-thông tin: Trong 9 tháng năm 2024, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.656 đảng viên, đạt 93,67% chỉ tiêu Nghị quyết. Đến nay, toàn Đảng bộ có 918 tổ chức cơ sở Đảng với hơn 67 ngàn đảng viên.

Toàn tỉnh hiện có 1.532/1.577 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy, chiếm 97,14%, vượt 0,14% so với Nghị quyết năm 2024; 1.488/1.577 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, chiếm 94,36%, vượt 4,36% so với chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 22-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; 1.108/1.577 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, chiếm 70,26%, vượt 10,26% so với chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 05-CT/TU.

Ngày 14-10-1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lâm thời lần thứ nhất, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Ngày 2-2-2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã thống nhất lấy ngày 14-10 hàng năm là ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 257/KH-TU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu thành lập các tiểu ban và tổ giúp việc tiểu ban để tham mưu cho cấp ủy; ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 26-9-2024 hướng dẫn một số nội dung đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Trao đổi với P.V, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy-cho hay: Những năm qua, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả khối lượng công việc được giao với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, nhiệt tình, chủ động thích nghi với nhiệm vụ và sâu sát cơ sở.

Phát huy truyền thống 94 năm, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tiếp tục nêu cao quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra.