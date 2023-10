Ngành Thuế Gia Lai gặp khó trong thu ngân sách

(GLO)- Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, hiện có 5/15 khoản thu, sắc thuế và 9/18 địa bàn chưa đạt tiến độ thu ngân sách so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện các chính sách giảm thuế, gia hạn thuế và các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất chưa được triển khai thực hiện.

Theo báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng năm 2023, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh thực hiện 3.868 tỷ đồng, đạt 71,8% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 68,4% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đánh giá kết quả theo khu vực, sắc thuế có 5/15 khoản thu, sắc thuế chưa đạt tiến độ gồm: thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương; lệ phí trước bạ; thuế bảo vệ môi trường; thu tiền cho thuê đất, mặt nước; thu tiền sử dụng đất. Nếu đánh giá theo đơn vị quản lý thì có 9/18 địa bàn chưa đạt tiến độ so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách là do thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm thuế, gia hạn thuế. Ông Lê Tuấn Tú-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực thị xã Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa-thông tin: “Năm 2023, dự toán thu ngân sách giao cho Chi cục là 174,8 tỷ đồng. Trong 9 tháng qua, Chi cục đã thực hiện được 126,8 tỷ đồng, bằng 76,1% dự toán giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 20,8 tỷ đồng, bằng 159,5% dự toán giao. Liên quan đến các khoản thu do Chi cục quản lý, khoản thu thuế bảo vệ môi trường giảm thu tới 54,9 tỷ đồng do thực hiện Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH và Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH. Nếu loại trừ dự toán thuế bảo vệ môi trường, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất của Chi cục đạt 75,4% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong thời gian còn lại của năm 2023, Chi cục cố gắng tăng thu tiền sử dụng đất để bù đắp các khoản hụt thu, giảm thu do thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế”.

Thu tiền sử dụng đất là một trong các khoản thu chưa đạt tiến độ. Lũy kế 9 tháng, các khoản thu về nhà, đất thực hiện 640,5 tỷ đồng, bằng 49% dự toán và giảm tới 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu tiền sử dụng đất thực hiện 566,8 tỷ đồng, đạt 47,2% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 42% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 28,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính dẫn đến giảm thu khoản này là do các dự án giao đất, đấu giá đất có thu tiền sử dụng đất của tỉnh chưa triển khai.

Thông tin về tình hình thu ngân sách trên địa bàn trong 9 tháng qua, ông Trần Phan Quốc Chương-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Pleiku-cho biết: “Chi cục đã tập trung các giải pháp quản lý nguồn thu, khai thác kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách 9 tháng là 822,4 tỷ đồng. Tổng thu cân đối trừ tiền sử dụng đất là 465,2 tỷ đồng, đạt 76,3% dự toán và bằng 90,12% so với cùng kỳ năm ngoái”. Về tình hình thu tiền sử dụng đất, Chi cục Thuế TP. Pleiku đã thu 357,1/740 tỷ đồng theo kế hoạch được giao, phần lớn số thu này là từ hồ sơ lẻ người dân chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Năm 2023, huyện Đức Cơ được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 119 tỷ đồng. Trong đó, các khoản thu do cơ quan Thuế quản lý là 40 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất từ các dự án của tỉnh, của huyện là 79 tỷ đồng. Phân tích kết quả thực hiện trong 9 tháng qua, ông Nguyễn Công Thạch-Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Cơ-cho hay: “Chi cục đã thu được 35,6 tỷ đồng, trong đó, thu tiền tiền sử dụng đất được 5,3 tỷ đồng. Liên quan đến khoản thu tiền sử dụng đất, vừa qua, huyện đã tổ chức đấu giá có thu tiền sử dụng đất đợt 1 các dự án của huyện được 23 tỷ đồng. Dự ước hết tháng 10, Chi cục tập trung đôn đốc thu tiền sử dụng đất vào ngân sách khoảng 30 tỷ đồng. Đồng thời, huyện đang chuẩn bị tổ chức đấu giá đất đợt 2. Do đó, khả năng từ nay đến cuối năm sẽ đảm bảo dự toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án của huyện. Riêng phần dự toán thu tiền sử dụng đất đối với các dự án của tỉnh là 36 tỷ đồng, chúng tôi chưa thu được do các dự án chưa triển khai”.

Để phấn đấu đạt và vượt dự toán năm 2023 do Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục Thuế trong quý IV tiếp tục rà soát nguồn thu, đánh giá giảm thu do thực hiện chính sách miễn giảm thuế, gia hạn thuế để tổ chức thực hiện kịp thời các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn thu. Đối với các địa bàn có số thu đạt thấp, Cục Thuế tỉnh yêu cầu tăng cường công tác thu nợ, rà soát quản lý thu thuế vãng lai và tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có nhiều rủi ro.