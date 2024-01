Năm 2023, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Ngân hàng nhà nước (NHNN)-Chi nhánh tỉnh Gia Lai xác định chủ đề của năm “Công chức và người lao động NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” trên tất cả các mặt công tác, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng bằng nghị quyết nhiệm vụ hàng tháng, cụ thể về mục tiêu, rõ ràng về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện gắn với phong trào thi đua.

NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam, các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đảm bảo an ninh-an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ-tài chính. Tính đến cuối năm 2023, tổng nguồn vốn huy động toàn ngành ngân hàng tỉnh đạt 57.850 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối năm 2022. Tổng dư nợ cho vay đạt 112.000 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cuối năm 2022. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,51%/tổng dư nợ, giảm 0,07% so với cuối năm 2022. Các chương trình, chính sách tín dụng được NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai kịp thời, có hiệu quả, đúng đối tượng thụ hưởng.

Đảng ủy NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trong năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức việc học tập, quán triệt, cụ thể xây dựng Kế hoạch số 213-KH/ĐU, tổ chức sinh hoạt được 14 chuyên đề. Việc triển khai cho cán bộ, đảng viên làm cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc đăng ký "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Trong năm, có 100% cán bộ, đảng viên cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, không có đảng viên nào vi phạm. Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá, xếp loại Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai 3 năm liền (2020, 2021, 2022) đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong năm, kiểm tra 14 đảng viên và giám sát 4 đảng viên; Đảng ủy kiểm tra 2 chi bộ và đồng chí bí thư, giám sát 1 chi bộ và đồng chí bí thư. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy 100% đảng viên đều thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác và sinh hoạt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở các mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai (nhiệm kỳ 2020-2025), năm 2024, Đảng ủy NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai xác định 8 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng. Trong đó, tập trung cho nhiệm vụ đột phá về nguồn vốn huy động tăng 10% so năm 2023; dư nợ cho vay tăng 7% so năm 2023; kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%/tổng dư nợ. Lãnh đạo Đảng bộ đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tập thể NHNN Chi nhánh tỉnh Gia Lai được NHNN Việt Nam đánh giá, xếp loại đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá xếp loại có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, đảng viên bị xử lý kỷ luật; có ít nhất 95% công chức viên chức, người lao động được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu không có công chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ...