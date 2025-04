Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ tái chế rác thải

Hoạt động này không chỉ khơi dậy khả năng sáng tạo mà còn giáo dục các em về ý thức bảo vệ môi trường.

Người khởi xướng ý tưởng này là thầy Trịnh Đức Thuận-Giáo viên môn Mỹ thuật. Thầy Thuận cho biết: “Tôi đã gắn bó với mái trường này gần 20 năm. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn tìm tòi, học hỏi để sáng tạo các mô hình học tập mới nhằm giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Năm 2020, tôi đề xuất với Ban Giám hiệu triển khai mô hình biến rác thải thành tác phẩm nghệ thuật, dụng cụ học tập, đồ dùng hữu ích. Ban đầu chỉ là vài món đồ chơi nhỏ, đến nay, mô hình đã cho ra đời hơn 600 tác phẩm”.

Thầy Trịnh Đức Thuận-Giáo viên môn Mỹ thuật hướng dẫn các em học sinh thực hiện mô hình theo ý tưởng. Ảnh: Đ.L

Để phát huy tính sáng tạo của học sinh, các thầy-cô giáo để cho các em được tự do lựa chọn ý tưởng, hình dáng, màu sắc và đề xuất cách bố trí chi tiết của sản phẩm mà mình muốn thực hiện. Đối với những công đoạn khó, cần sự an toàn khi sử dụng những dụng cụ như: kéo, súng bắn keo nến, ổ điện… thì thầy cô sẽ trực tiếp hỗ trợ. Để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho học sinh, toàn bộ phế liệu đều được giáo viên tháo rời, cắt nhỏ, khử khuẩn và sấy khô trước khi đưa cho các em sử dụng.

“Trong quá trình thực hiện, các em đã có nhiều ý tưởng sáng tạo làm tôi khá bất ngờ. Những sản phẩm như: rô bốt, hộp bút, đèn bàn, bức tranh… không chỉ đẹp mà còn mang giá trị riêng vì chính các em là những người sáng tạo. Sau khi hoàn thành, những sản phẩm này được dùng để trang trí lớp học, sân trường, bồn hoa… giúp không gian học tập thêm sinh động, gần gũi. Nhờ những hoạt động này, các em cũng dần hạn chế sử dụng điện thoại, iPad khi ở nhà, thay vào đó là say mê mày mò, sáng tạo với những vật liệu quen thuộc quanh mình”-thầy Thuận cho hay.

Clip Thầy Trịnh Đức Thuận hướng dẫn học sinh thực hiện các mô hình học tập từ rác thải. Thực hiện: Đ.L

Cầm trên tay mô hình rô bốt vừa hoàn thành, em Nguyễn Đăng Tiến (lớp 4A) chia sẻ: “Đây là một trong những môn học em thích nhất bởi em được tự do sáng tạo. Con rô bốt này được em làm từ lon nước ngọt, sơn màu tím và dùng giấy làm mắt. Em rất vui vì tác phẩm được thầy dành nhiều lời khen và còn được trưng bày ở lớp”.

Tương tự người bạn cùng lớp, em Lưu Nguyễn Ngọc Bích bày tỏ: “Biến rác thải thành mô hình học tập hay sản phẩm hữu ích là trải nghiệm thú vị, giúp em rèn luyện kỹ năng sống và trang bị thêm nhiều kiến thức để cùng chung tay bảo vệ môi trường”. Còn em Nguyễn Thị Quỳnh Nga (lớp 5A) thì hào hứng nói: “Nhờ thầy hướng dẫn, em đã biết tận dụng đồ nhựa bỏ đi ở nhà để làm chậu trồng sen đá, tạo bức tranh từ lá cây khô để trang trí góc học tập tại nhà”.

Các em học sinh hào hứng tham gia trình diễn thời trang được tái chế từ rác thải. Ảnh: Trường cung cấp

Theo cô Bùi Thị Hồng Nhung-Giáo viên Tổng phụ trách Đội: Việc chuyển đổi rác thải thành tác phẩm nghệ thuật, đồ dùng học tập và các dụng cụ hữu ích không chỉ giúp các em phát huy khả năng sáng tạo mà còn nuôi dưỡng ý thức bảo vệ môi trường. Vì thế, tôi luôn khuyến khích học sinh tham gia.

Trao đổi với P.V, cô Hoàng Thị Thu-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ia Nhin-cho biết: “Việc giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường từ sớm không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn lan tỏa thông điệp về một môi trường xanh-sạch-đẹp, góp phần xây dựng thế hệ tương lai biết yêu quý và trân trọng thiên nhiên. Đáng chú ý, từ khi học sinh tham gia các hoạt động tái chế này, sân trường, lớp học hầu như không còn rác thải. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động, tổ chức thêm nhiều cuộc thi sáng tạo tái chế để tạo sân chơi bổ ích, phát triển kỹ năng sống và thúc đẩy tinh thần bảo vệ môi trường trong học sinh”.