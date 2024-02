(GLO)- Sáng 29-1, đoàn công tác do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

(GLO)- The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ tiết lộ dự thảo do Washington dẫn đầu dự kiến được đưa ra tại hội nghị cấp cao ở Paris (Pháp) trong ngày 28/1 (giờ địa phương), với sự tham gia của các đại diện từ Israel, Qatar, Ai Cập và Mỹ về điều khoản ngừng bắn giữa Hamas và Israel.