(GLO)-Nhà Trắng ủng hộ dự luật do các thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner đưa ra ngày 7/3 nhằm trao cho chính quyền Tổng thống Joe Biden quyền hạn mới để cấm ứng dụng video TikTok do Trung Quốc sở hữu và các công nghệ nước ngoài khác nếu chúng gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia.