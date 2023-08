Mang Yang ra quân tổng kiểm soát ô tô khách và xe container

Tin liên quan Công an Gia Lai tổng kiểm soát ô tô khách và xe container

Tại buổi lễ, Thượng tá Y Mai Anh-Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Trong thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an, tình hình vi phạm an toàn giao thông đã được kiềm chế, tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Do đó, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp, các ngành nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân và chủ phương tiện khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, trong đợt này, lực lượng Công an huyện tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện điều tra cơ bản, thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin, tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên tuyến, địa bàn quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp, lái xe chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhất là trên tuyến quốc lộ 19, tỉnh lộ 666; tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông, điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện tham gia giao thông như: Nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, tốc độ, chở quá số người quy định...

Mục tiêu của đợt cao điểm lần này là hoàn thành 100% yêu cầu của công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn đúng thời gian quy định; kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến, địa bàn quản lý, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container; 100% doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng container và lái xe được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn thông thông; số liệu phát hiện, xử lý đối với các hành vi, đối tượng vi phạm an toàn giao thông; không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm quy trình công tác, điều lệnh Công an nhân dân.

Đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container và tăng cường xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện trên địa bàn huyện sẽ diễn ra từ ngày 1-8 đến hết ngày 15-10-2023.