Mang Yang gắn xây dựng hệ thống chính trị với phát triển kinh tế-xã hội

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Mang Yang luôn quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện cùng các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng được huyện quan tâm.

Ông Nguyễn Tịnh-Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện việc mở rộng, phát huy dân chủ và công khai, minh bạch, khách quan trong công tác cán bộ. Huyện đã hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định”.

Hàng năm, cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, gắn với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp. Các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), lồng ghép với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyễn Văn Chất: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 19 tổ chức Đảng và 32 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra 24 tổ chức Đảng và 5 đảng viên, giám sát 5 tổ chức Đảng và 5 đảng viên. Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở kiểm tra 30 chi bộ và 51 đảng viên, giám sát 28 chi bộ và 42 đảng viên”.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, toàn diện. Hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 91,2%, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 89,14%...

Tăng cường giải pháp phát triển kinh tế

Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, thời gian qua, huyện Mang Yang đã quy hoạch khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô hơn 327 ha được UBND tỉnh đưa vào danh mục thu hút đầu tư. Huyện đã và đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến.

Ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện-cho biết: “Địa bàn huyện có 29 dự án thu hút đầu tư. Thời gian qua, UBND huyện đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Ngoài ra, còn có 18 dự án do các chủ đầu tư đề xuất thực hiện, trong đó có 12 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi với tổng diện tích đất đề xuất là 997,5 ha, tổng mức đầu tư gần 3.211 tỷ đồng; 6 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến. Đến nay đã có 5 dự án thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 1 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, giai đoạn 2020-2023, huyện có 44 doanh nghiệp thành lập mới. Đến nay, tại địa bàn huyện có 131 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp hoạt động”.

Nông nghiệp hiện vẫn là ngành kinh tế chủ đạo của huyện Mang Yang. Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT Võ Minh Quang thông tin: “Tổng diện tích cây trồng của huyện đến nay đạt 24.542 ha, đạt 97,82% Nghị quyết; tổng đàn gia súc ước khoảng hơn 113.150 con, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Huyện đã triển khai hiệu quả các mô hình trồng trọt, dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hiện huyện đã được cấp 14 mã số vùng trồng cho cây ăn quả, trong đó có 3 mã số được chấp nhận sang thị trường Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, huyện thực hiện tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hình thành và phát triển các loại cây có giá trị kinh tế gắn với xây dựng thương hiệu; từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung, trang trại; khuyến khích thu hút các dự án áp dụng công nghệ cao, sản xuất khép kín hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị”.

Mặt khác, huyện tiếp tục tạo điều kiện cho loại hình kinh tế tập thể phát triển. Đến nay, toàn huyện có 21 hợp tác xã đang hoạt động với 301 thành viên. Trong đó, 5 hợp tác xã được đánh giá hoạt động hiệu quả, đã chủ động hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Theo đánh giá chung trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm của huyện Mang Yang ước khoảng 11,12% (đạt gần 92% so với Nghị quyết đề ra); giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt hơn 76,6% so với Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đến nay khoảng hơn 49 triệu đồng/năm (đạt 87,54% so với Nghị quyết đề ra); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm hơn 3%, vượt so với Nghị quyết. Hy vọng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Mang Yang sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.