Mang Yang dư nợ tín dụng chính sách đạt gần 383 tỷ đồng

Dự hội nghị có bà Hoàng Thị Lan Anh - Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, lãnh đạo một số ngành của huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Hội nghị đánh giá trong năm qua, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện đã chỉ đạo toàn diện hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Toàn huyện có 194 tổ tiết kiệm và vay vốn. Doanh số cho vay đạt gần 120,5 tỷ đồng, với 2.784 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng gần 383 tỷ đồng, tăng 56,2 tỷ đồng so với đầu năm (tỷ lệ tăng trưởng 17,24%), với hơn 8.968 khách hàng còn dư nợ. Tổng dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội chiếm 100% tổng dư nợ. Bình quân dư nợ khách hàng là 42,6 triệu đồng/hộ (tăng 4,79 triệu đồng/hộ so đầu năm). Một số chương trình tín dụng có dư nợ tăng cao so với đầu năm như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay nhà ở xã hội. Một số đơn vị có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cao như Thị trấn Kon Dơng, các xã Ayun, Đak Djrăng, Kon Chiêng…

Hội nghị đã thảo luận về những mặt tồn tại, cũng như khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình cho vay thời gian qua. Đồng thời, đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách những của năm 2024, trọng tâm là: Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng, kế hoạch tăng trưởng tín dụng của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, tiếp tục tham mưu Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách tại huyện. Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn địa phương để tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác ở địa phương…Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ của NHCSXH nhất là đối với các hội, đoàn thể cấp xã.

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 6 cá nhân và quyết định của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Ia Grai tặng giấy khen cho 37 cá nhân về thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Hoàng Thị Lan Anh lưu ý: Các tổ chức chính trị - xã hội nhận vốn ủy thác thường xuyên phối hợp với NHCSXH trong việc nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Quan tâm củng cố, kiện toàn những hội đoàn thể xã, tổ tiết kiệm và vay vốn và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Điểm giao dịch tại xã. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi địa phương... Tăng cường trách nhiệm cấp ủy, chính quyền địa phương, hội đoàn thể nhận ủy thác trong quản lý, kiểm tra giám sát đối tượng vay vốn và hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay…