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Lượt truy cập báo chí lao dốc 40%, Google buộc phải thay đổi cách hiển thị kết quả tìm kiếm AI

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VOH)

(GLO)- Lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức giảm 40% trong 1 năm, làm dấy lên lo ngại về tương lai báo chí số. Google đang điều chỉnh cách hiển thị kết quả tìm kiếm bằng AI nhằm tăng khả năng người dùng nhấp vào các đường dẫn nguồn.

Google vừa thông báo sẽ tăng cường hiển thị các đường dẫn đến website và bài báo trong kết quả tìm kiếm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cơ quan báo chí và doanh nghiệp lo ngại lượng truy cập sụt giảm khi người dùng ngày càng có xu hướng đọc câu trả lời trực tiếp từ AI thay vì truy cập các trang web.

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Google tìm cách kéo người dùng nhấp vào đường dẫn thay vì chỉ đọc câu trả lời AI. Ảnh: Magnific/TTO

Theo đó, Google sẽ đưa các đường dẫn đến nội dung liên quan xuất hiện thường xuyên hơn và ở vị trí nổi bật hơn trong phần trả lời do AI tạo ra. Công ty cũng mở rộng tính năng hiển thị đường dẫn dạng băng chuyền trên phạm vi toàn cầu, với các thẻ tin có tiêu đề và hình ảnh được đặt bên dưới phần tóm tắt do AI cung cấp.

Bên cạnh đó, Google điều chỉnh cách trình bày những đường dẫn ở cuối câu trả lời AI theo hướng trực quan, dễ nhận biết và thu hút lượt nhấp hơn. Hệ thống cũng sẽ ưu tiên các bài viết từ những trang tin mà người dùng lựa chọn làm nguồn thông tin ưu tiên.

Trong một số trường hợp, kết quả tìm kiếm có thể bao gồm nội dung phù hợp từ các bài đăng trên mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến.

Những thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh tác động của AI đối với lưu lượng truy cập báo chí ngày càng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Theo báo cáo của công ty tư vấn Chartbeat, lượng truy cập từ Google đến các trang tin tức đã giảm 40% trong giai đoạn từ tháng 7-2025 đến tháng 7-2026.

Đây là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong cách người dùng tiếp cận thông tin có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp cận độc giả của các cơ quan báo chí.

Thay vì chủ yếu hiển thị danh sách đường dẫn như phương thức tìm kiếm truyền thống, Google đang chuyển dần sang cung cấp câu trả lời tổng hợp bằng AI. Tháng 5-2024, công ty ra mắt AI Overviews, tính năng tạo bản tóm tắt thông tin ngay trên trang kết quả tìm kiếm.

Đến tháng 3-2025, Google tiếp tục giới thiệu AI Mode, chế độ tìm kiếm cho phép người dùng đặt câu hỏi theo cách hội thoại và nhận câu trả lời chi tiết hơn, kèm các đường dẫn tham khảo.

Theo Giám đốc điều hành Alphabet Sundar Pichai, AI Overviews có hơn 2 tỷ người dùng mỗi tháng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô này cho thấy AI đang trở thành 1 kênh quan trọng trong việc giúp người dùng tìm kiếm và tiếp nhận thông tin.

Tuy nhiên, khi câu trả lời được cung cấp ngay trên công cụ tìm kiếm, người dùng có thể không cần truy cập website gốc để tìm hiểu thêm, khiến các đơn vị xuất bản đối mặt với nguy cơ giảm lượt xem và ảnh hưởng đến nguồn thu quảng cáo.

Đối với báo chí, thách thức không chỉ là duy trì lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm mà còn phải thích ứng với hành vi tiếp nhận thông tin mới, phát triển nội dung có giá trị và xây dựng mối quan hệ trực tiếp, bền vững với độc giả.

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