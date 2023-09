Lúng túng về vốn xử lý tình trạng sạt trượt, sụt lún Đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 28-12-2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định Bộ tiêu chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), thị xã An Khê tích cực triển khai, phấn đấu đưa thôn An Xuân 3 (xã Xuân An) và làng Pốt (xã Song An) đạt chuẩn NTM trong năm 2023.