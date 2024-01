(GLO)- 7 người ở Đak Lak bị phạt tổng cộng 52,5 triệu đồng do lập nhóm kín quản trị trên Zalo thường xuyên thông báo chốt Cảnh sát Giao thông cho hàng trăm thành viên tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng.

Ngày 8-1, thông tin từ Công an huyện Krông Păk, tỉnh Đak Lak, cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân tổng cộng 52,5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Trước đó, các đơn vị thuộc Công an huyện Krông Păk phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao-Công an tỉnh Đak Lak mời làm việc 7 người là quản trị viên quản lý 2 nhóm kín trên mạng xã hội Zalo.

Qua làm việc và kết quả điều tra xác định, đầu tháng 11-2023, 7 người đã lập 2 nhóm kín và phê duyệt hàng trăm thành viên tham gia. Mục đích lập nhóm là thông báo cho các thành viên biết vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT nhằm tránh bị kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, hàng hóa trên xe.

Hàng ngày, các thành viên trong nhóm chia sẻ, trao đổi hàng ngàn thông tin về lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông qua nhiều hình thức như: tin nhắn, ảnh chụp, video...