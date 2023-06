Lâm Đồng khởi công xây dựng 303 căn nhà ở xã hội

Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều vũ khí, vật chứng; đồng thời, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bạn nghiện cùng xộ khám Huỳnh Văn Dương (1998) và Đỗ Trương Tịnh (2002, cùng trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) là chỗ quen biết do cùng “cảnh nghiện” nên chiều 21-10-2022, Dương chuẩn bị sẵn ma túy rồi rủ Tịnh sử dụng.

Đắk Nông: Kỷ luật nguyên Chánh Văn phòng UBND huyện Cư Jút Ông Võ Xuân Dương, nguyên Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân-UBND huyện Cư Jút vi phạm trong việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đơn vị giai đoạn 2016-2019.

Đắk Nông: Đi bắt ốc ở hồ chứa nước, cháu bé 12 tuổi tử vong Trong 3 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 52 vụ tai nạn thương tích, làm 14 em tử vong; trong đó 6 vụ tai nạn đuối nước làm 12 em tử vong.

Con trai cố NSND Y Moan viết tâm thư khuyên đồng bào Tây Nguyên Mạng xã hội xôn xao bức tâm thư gởi các đồng bào dân tộc Tây Nguyên đang được lan truyền trong cộng đồng mạng, được cho là của Yvol Enuol, con trai cố NSND Y Moan.

Vụ trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công: Xử lý hơn 100 trường hợp đăng, chia sẻ sai sự thật Ngoài các trường hợp đăng tải có chủ đích thì nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các thông tin sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk nên bị cơ quan công an xử lý.

Tai nạn lao động trên công trường đèo Prenn, 2 công nhân thương vong Trong quá trình căng bạt che đổ bêtông bờ taluy công trình đèo Prenn, hai công nhân bị một khối đất cao 6m, dài khoảng 20m sạt lở đè, lấp người, khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Tạm giữ hình sự 62 đối tượng trong vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Vụ lộ đề thi lớp 10 tại Kon Tum: 12 học sinh liên quan vụ việc Sau khi có thông tin về việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10, Công an tỉnh Kon Tum cũng đã vào cuộc điều tra và xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Lời kể của 3 con tin trong vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk Sau 4 ngày bị nhóm tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bắt làm con tin, anh Y Dũn Bkrông có chuỗi ngày sống trong lo sợ rồi may mắn được giải cứu.

Các già làng ở Tây Nguyên kịch liệt lên án hành vi phá rối ANTT ở Đắk Lắk Nhiều già làng, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã kịch liệt lên án hành động phá rối an ninh trật tự (ANTT), tấn công vào trụ sở cơ quan nhà nước ở các xã thuộc huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), sát hại dã man những CBCS Công an, cán bộ xã và dân thường do nhóm đối tượng gây ra vào rạng sáng 11/6 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Đức Trọng: Rơi xuống hồ trữ nước trong vườn, bé trai 6 tuổi tử vong Sáng 14/6, lãnh đạo UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 6 tuổi tử vong.

Thêm 3 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk ra đầu thú 3 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin đã ra Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đầu thú.

Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Người Phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả lấy lời khai ban đầu Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Trường cao đẳng Đà Lạt lần đầu tuyển sinh lớp 10 Năm học 2023-2024, Trường cao đẳng Đà Lạt (Lâm Đồng) lần đầu tuyển sinh lớp 10 đồng thời đào tạo nghề cho học sinh; sau 3 năm học, học sinh được nhận 2 văn bằng.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Thêm một đối tượng ra tự thú, an ninh trật tự toàn tỉnh trở lại bình thường Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, báo cáo của Công an Đắk Lắk cho thấy, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11/6.

Vụ dùng súng tấn công tại Đắk Lắk: Cuộc sống dần trở lại bình thường ở huyện Cư Kuin Rạng sáng 11/6, nhóm đối tượng trang bị súng, dao đã tấn công vào Trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã) thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm một số đồng chí Công an xã, cán bộ xã hy sinh, bị thương khiến người dân huyện bàng hoàng, bất an.

