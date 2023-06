Lâm Đồng: 3 người trong 1 gia đình tử vong thương tâm vì đuối nước

Ngoài các trường hợp đăng tải có chủ đích thì nhiều tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ các thông tin sai sự thật về vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk nên bị cơ quan công an xử lý.

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 62 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng liên quan đến vụ tấn công 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk).

Sau khi có thông tin về việc lộ đề thi tuyển sinh lớp 10, Công an tỉnh Kon Tum cũng đã vào cuộc điều tra và xác định có 12 học sinh liên quan đến vụ việc.

Ngày 16/6, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, trên địa bàn huyện đã có tổng cộng 8 đối tượng ra đầu thú.

Sáng 14/6, lãnh đạo UBND xã Hiệp An (huyện Đức Trọng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến một bé trai 6 tuổi tử vong.

3 đối tượng liên quan vụ tấn công trụ sở xã ở huyện Cư Kuin đã ra Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đầu thú.

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, báo cáo của Công an Đắk Lắk cho thấy, tình hình an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường, các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhịp sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước 11/6.