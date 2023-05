Kỳ thú phượng vàng làng Srơn

Tin liên quan Rực rỡ sắc phượng vĩ

Những ngày cuối tháng 5, Kông Chro nắng nóng trên diện rộng. Mặt trời chói chang với hàng ngàn tia nắng gắt. Thế nhưng, dưới gốc cây phượng bên đường làng Srơn, hàng chục người vẫn kiên nhẫn đội nắng đứng chờ đến lượt mình vào chụp hình với thảm hoa phượng vàng lần đầu tiên xuất hiện tại nơi này.

Cây phượng cao khoảng 9 m, đường kính thân cây ở chỗ to nhất chỉ khoảng 0,35 m. Cây mọc thẳng với nhiều cành vươn lên chứa đầy những bông hoa màu vàng sặc sỡ. Từ bộ rễ lộ thiên đến da và thân cây, kiểu lá, dạng hoa của cây phượng này không có gì khác so với những cây phượng bình thường khác. Hoa màu vàng là điều khác biệt duy nhất so với những cây phượng cùng loại nở hoa màu đỏ, tím, trắng, hồng hoặc màu gần với vàng như nhiều người đã biết và thấy rất nhiều. Màu sắc độc và lạ của cây phượng này đã thu hút một số lượng người đến xem và chụp ảnh lưu niệm suốt vài tuần qua, dù làng Srơn cách trung tâm huyện Kông Chro hơn 20 km, cách Pleiku hàng trăm cây số.

Sau khi xem ảnh cây phượng hoa vàng trên mạng xã hội, cô giáo Vũ Thanh Tuyền cùng 4 đồng nghiệp từ Trường Mầm non 30-4 (xã Chơ Long, huyện Kông Chro) rủ nhau đến chụp ảnh. Các cô mang theo trang phục áo dài truyền thống để có những tấm ảnh ưng ý nhất. Cô Tuyền vui vẻ kể: “Sau khi dự lễ tổng kết năm tại trường, mấy chị em chạy xe máy vượt hơn 30 km đến đây ngay. Nghe bạn bè kháo nhau, rồi xem ảnh trên mạng xã hội nữa, thấy cây phượng hoa vàng lạ quá, suốt cả tuần “ấm ức”, không đi xem và chụp vài tấm ảnh là không chịu được anh ạ”.

Còn em Đặng Hồng Thắm (làng Lơ Pơ, xã Chư Krêy, học sinh lớp 10 Trường THPT Hà Huy Tập) thì đã trở thành hướng dẫn viên cho các em học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (thị trấn Kông Chro) đến thăm cây phượng độc và lạ này. Thắm chia sẻ, em thấy rất vui và tự hào khi xã mình có một cây phượng ra hoa lạ và đẹp đến vậy.

Tương tự, em Gan (làng Srơn) vui vẻ nói: “Nhà cháu ở đây nên biết rõ cây phượng này. Mấy tuần nay, các cô, các chị mặc quần áo đẹp từ khắp nơi đến đây chụp hình cả ngày, vui lắm”.

Trong khi dừng chân chiêm ngắm cây phượng, tôi gặp anh Đinh Hoàng Nguyên Sơn, một công chức hiện sống và làm việc tại TP. Pleiku. Anh bộc bạch: “Lúc xem hình ảnh trên mạng, ban đầu, tôi nghĩ đây là sản phẩm photoshop. Sau đó, tôi cùng một số đồng nghiệp đến đây với mong muốn được tận mắt thấy cây phượng hoa vàng. Đến nơi, thấy cây đẹp như thế này thì thực sự ngỡ ngàng. Thiên nhiên thật kỳ lạ!”.

Vì sao có cây phượng lạ lùng này? Chúng tôi đã đi tìm câu trả lời. Hóa ra, “cha đẻ” của cây phượng hoa vàng đang gây sốt mạng xã hội ở ngay trong căn nhà đối diện với nó.

Ông Hnhâch (SN 1937) kể: Khoảng năm 2001, trường học trong xã cho ông một số cây phượng giống. Ông đã đem trồng chúng trên khu đất của mình, giờ là nơi gia đình anh A Nơt-con trai ông đang ở. Chỉ có 2 trong số 8 cây phượng nói trên còn sống cho đến nay. Cây phượng to cao đứng bên đường làng, cây còn lại cũng ra hoa vàng nhưng nhỏ hơn, đứng khuất sau căn nhà.

Theo ông Hnhâch, nhiều năm trước, vào mùa hè, 2 cây phượng này vẫn ra hoa đỏ bình thường. Tuy nhiên, vài ba năm trở lại đây, nó bắt đầu thay đổi. Ban đầu, một nửa cây cho hoa đỏ, nửa còn lại là hoa vàng. Từ năm ngoái đến nay, đúng hẹn mùa hè, cây phượng chỉ còn lại hoa vàng. “Vài tuần nay, người dân rủ nhau đến đây, vào nhà mình để xe rồi ra đó chụp hình nhiều lắm. Mình cũng vui”-ông Hnhâch nói.

Theo tài liệu, phượng (hay phượng vĩ) có đến 5 màu hoa: đỏ, hồng, trắng, tím và vàng. Có ý kiến cho rằng, phượng hoa vàng có nguồn gốc từ châu Mỹ và hiện đã được trồng tại một vài nơi, trong đó có TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chư Krêy là xã thuộc vùng căn cứ cách mạng, nằm ở phía Tây Bắc huyện Kông Chro. Bà con Bahnar tại đây chủ yếu làm rẫy, đời sống còn nhiều khó khăn. Từ ngày có cây phượng nở hoa vàng rực rỡ, làng Srơn bình yên đã được nhiều người biết đến.