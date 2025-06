Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự

(GLO)- Nhằm đảo bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tạo điều kiện cho hơn 16 ngàn sĩ tử dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Công an tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai phương án phục vụ kỳ thi.

Sáng 26-6, hơn 16 ngàn thí sinh tỉnh GIa Lai đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 1 Hội đồng thi với 42 điểm thi chính thức đặt tại các trường THPT, THCS và mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ bố trí thêm ít nhất một điểm thi dự phòng.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi. Ảnh: Vũ Chi

Đồng thời, năm 2025 là năm tổ chức Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy.... Vì vậy việc bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi luôn phải đối mặt với tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức như việc lộ, lọt đề thi, mất an ninh tự, an toàn giao thông tại các điểm thi… Đây cũng là Kỳ thi đầu tiên diễn ra khi Công an cấp huyện giải thể trong khi một số cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác này.

Do đó, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể từng tổ cán bộ, chiến sĩ phụ trách các nhiệm vụ khác nhau để làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Đặc biệt trong các khâu trọng yếu như: vận chuyển đề thi, in sao đề thi bảo quản đề thi, khu vực làm phách, chấm thi đều có lực lượng Công an thường trực 24/24. Dự kiến Công an tỉnh sẽ huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của 15 đơn vị cấp phòng và 218 Công an cấp xã cho Kỳ thi này.

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT)-Công an tỉnh cho hay: Đơn vị đã phân công lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông và an ninh trật tự tại tất cả các điểm thi và các tuyến đường dẫn đến các điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm giao thông có thể gây mất an nhằm tránh nguy cơ tai nạn, ùn tắc và bảo đảm môi trường yên tĩnh, nghiêm túc cho thí sinh.

Bên cạnh đó, chủ động tổ chức phân luồng giao thông hợp lý, điều tiết tại các điểm thi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm trước giờ thi và kết thúc thi, để giảm thiểu ùn tắc, ách tắc giao thông, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho thí sinh, cán bộ coi thi và người nhà thí sinh đến và rời khỏi điểm thi đúng giờ. Phòng CSGT cũng phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an tỉnh và Công an xã, phường, thị trấn để xử lý nhanh các sự cố phát sinh, đảm bảo môi trường thi cử an toàn, nghiêm túc, không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Lực lượng Công an sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Ảnh: Phan Lài

Để làm tốt công tác này, những ngày qua, Phòng CSGT đã triển khai khảo sát thực tế các điểm thi, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường huyết mạch, khu vực có lưu lượng phương tiện giao thông lớn và tình hình giao thông phức tạp; tổ chức bố trí lực lượng CSGT và phương tiện phối hợp vận chuyển đề thi từ trung tâm tổ chức kỳ thi đến các điểm thi, vận chuyển đề thi từ các điểm thi về điểm tập kết bài thi và hỗ trợ các hoạt động vận chuyển khác theo yêu cầu khi có vấn đề phức tạp xảy ra trên đường đi…

“Trong thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng CSGT sẽ huy động tối đa lực lượng tại các vị trí trọng yếu như cổng trường thi, các ngã ba, ngã tư lớn và tuyến đường chính dẫn vào điểm thi. Đồng thời, tăng cường sử dụng thiết bị kỹ thuật được như camera tuần tra, loa phát thanh, xe tuần tra…để kiểm soát giao thông hiệu quả. Qua đó nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như lạng lách, đánh võng, tụ tập chạy xe trái phép, vi phạm tốc độ, dừng đỗ không đúng nơi quy định gây cản trở giao thông…”-Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh.

Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh: “Công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự được lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm và chỉ đạo sát sao. Trong đó, chú trọng công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Kỳ thi như làm lộ, lọt bí mật đề thi, thi hộ, đấu tranh với hoạt động buôn bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống cháy nổ… Đến thời điểm này, lực lượng Công an đã chủ động triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn và thành công”.