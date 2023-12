Krông Pa: Khen thưởng 19 già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS

Tin liên quan Chư Pưh biểu dương già làng, người có uy tín năm 2023

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kpă Ngun; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở các xã, thị trấn cùng 58 già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Krông Pa.

Thời gian qua, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Krông Pa đã phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể tổ chức được trên 150 buổi tuyên truyền, vận động với trên 9.200 lượt người tham dự; góp phần quan trọng cỗ vũ, động viên người dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức 136 buổi tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp phần thiết thực trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào DTTS.

Đồng thời, vận động bà con nhân dân hiến đất làm đường; đóng góp hơn 1.300 ngày công để xây dựng các công trình nước sạch và nhà vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nhà ở. Phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, thay đổi nếp nghĩ để vươn lên thoát nghèo.

Cùng với đó, các già làng, người uy tín đóng vai trò quan trọng trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác kịp thời phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động, thù địch; giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi; giải quyết các vụ tranh chấp khiếu kiện, hoà giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, các già làng, người uy tín cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước của buôn làng.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa đã khen thưởng cho 19 già làng, người uy tín tiêu biểu năm 2023.