Kon Tum: Hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, nhóm côn đồ phạm tội giết người

Trong lúc đi làm rẫy chị L. đã không may rơi xuống giếng hoang, sâu 18m. Rất may nhờ được cứu hộ kịp thời nên nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Chiều 23/4, Công an TP Bảo Lộc, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Huy (17 tuổi), Vũ Hoàng Minh Hiếu (21 tuổi) cùng ngụ tại xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc và Nguyễn Khánh Duy (19 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) để điều tra, làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Ngày 19/4/2023, Công an huyện Đăk Glei cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Điệp để tiếp tục điều ra làm rõ vụ trộm cắp sâm Ngọc Linh.