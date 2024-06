Kiệt quệ vì vợ chồng cùng mắc bệnh

(GLO)- Nhắc đến vợ chồng ông Siu Nam-bà Rơ Châm Lang, người dân làng C (xã Gào, TP. Pleiku) ai cũng thương xót vì cả 2 đều bị bệnh tật trong khi gia cảnh rất khó khăn. Hiện nay, gia đình ông rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Năm 1995, ông Nam kết hôn với bà Lang và được bố mẹ cho vài sào đất rẫy để canh tác. Gia cảnh khó khăn nên vợ chồng cố gắng vừa làm rẫy vừa làm thuê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Sau đó, bà Lang lần lượt sinh được 2 người con. Cuộc sống bình dị cứ như thế trôi qua.

Năm 2014, sau nhiều năm lam lũ, tích góp, vợ chồng ông xây được căn nhà làm chỗ che nắng che mưa. Tưởng rằng cuộc sống sẽ êm xuôi, chẳng ngờ bi kịch ập đến đã đưa gia đình ông sang một ngã rẽ khác.

Nén lại nỗi buồn, ông Nam tâm sự: Tháng 5-2023, bà Lang cảm thấy đau đầu dữ dội, chân tay dần co quắp. Diễn biến căn bệnh ngày càng nặng nên ông đưa vợ đi khám thì bác sĩ chẩn đoán bị bại liệt toàn thân. Thời điểm đó, ông phải bán 6 sào cà phê để có tiền lo thuốc thang cho vợ nhưng bệnh tình của bà Lang vẫn không thuyên giảm. Kinh tế kiệt quệ, ông đành phải đưa vợ trở về nhà.

Hàng ngày, ông phải lao động cật lực kiếm tiền để trang trải cuộc sống gia đình và chữa bệnh cho vợ. Nhưng số phận hẩm hiu vẫn chưa chịu buông tha gia đình khi cách đây hơn 1 tháng, bác sĩ chẩn đoán ông bị u tụy, viêm đường ruột.

“Tôi cũng đã bán nhiều tài sản, vay mượn tiền của mọi người để đưa vợ đi điều trị nhiều nơi, nhưng bệnh tình của bà ấy vẫn không thuyên giảm. Bây giờ, tôi cũng mắc bệnh nên không cách nào xoay xở được nữa”-ông Nam ngậm ngùi.

Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của gia đình ông Nam, bà Rơ Châm Yet (cùng làng C, chị gái của bà Lang) đưa bà Lang về nhà mình trông coi, chăm sóc. Bà Yet bộc bạch: “Thương hoàn cảnh của gia đình nên tôi đưa em gái về nhà chăm sóc. Hiện em gái tôi bị bại liệt lại không nói được nên chỉ nằm một chỗ, không thể tự lo cho bản thân, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp đỡ. Còn ông Nam cũng thường xuyên đau ốm nên không làm được việc đồng áng. Tôi mong các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình em tôi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Siu Khek-Trưởng thôn C-thông tin: Gia đình ông Nam thuộc diện hộ cận nghèo. Gần đây, cả ông Nam và bà Lang đều bị bệnh khiến cuộc sống ngày càng rơi vào ngõ cụt. Vừa qua, Ban Nhân dân thôn cũng đã tổ chức cuộc họp kêu gọi bà con trong làng của ít lòng nhiều hỗ trợ nhu yếu phẩm nhằm giúp gia đình ông Nam vơi bớt phần nào khó khăn trước mắt.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ đề xuất UBND xã đưa hộ gia đình ông Nam vào diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Nam”-ông Khek nói.