Khối thi đua số 1-CĐVC tỉnh: Tổng kết công tác thi đua năm 2023

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-ĐCSKT-MT về truy tìm người bị tố giác liên quan đến hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Đàm Thị Ninh (SN 1959, trú tại phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak), sau gần 30 năm trốn lệnh truy nã.