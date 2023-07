Khởi công dự án kết nối giao thông Quảng Nam với Tây nguyên

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (chủ đầu tư dự án), cho biết để có được buổi khởi công như hôm nay phải mất hơn 7 năm cho việc chuẩn bị. Đây là quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các bên tham gia thực hiện dự án.

Thực tế, lưu lượng giao thông trên các tuyến đường nối từ vùng đông đến các huyện phía tây của tỉnh trong thời gian gần đây tăng nhanh theo đà phát triển kinh tế. Trong khi, hiện trạng các tuyến đường này đã được đầu tư xây dựng từ rất lâu, trải qua thời gian khai thác dài, đến nay đã hư hỏng, xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, gây cản trở rất nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vì vậy, việc đầu tư dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam là hết sức cần thiết.

Theo ông Tâm, tổng mức đầu tư dự án là 768 tỉ đồng, đi qua địa phương gồm: H.Thăng Bình, TP.Tam Kỳ, H.Phú Ninh, H.Tiên Phước và H.Bắc Trà My. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao với đường Thanh niên ven biển (ĐT.613B) tại xã Bình Nam (H.Thăng Bình) và điểm cuối tại TT.Trà My (H.Bắc Trà My). Tổng chiều dài đầu tư xây dựng toàn tuyến gần 32 km, dự kiến hoàn thành vào tháng 11.2025.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông khu vực miền Trung và các tỉnh Tây nguyên, thông qua Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum) sang nước Lào, tạo đường nối thông suốt với cảng biển Kỳ Hà, cảng hàng không quốc tế Chu Lai, Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất theo chủ trương "kết nối ASEAN".

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khẳng định dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, góp phần tích cực vào việc giao thương hàng hóa, vận chuyển tiêu thụ nông lâm sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trong khu vực các huyện miền núi phía tây nam nói riêng, cả tỉnh nói chung. Ngoài ra, cùng với dự án nâng cấp Quốc lộ 40B, sẽ hình thành trục động lực kết nối đông tây phía nam của tỉnh.

Phó chủ tịch Quảng Nam cũng đề nghị các địa phương nơi dự án đi qua tập trung triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công xây dựng lộ trình, thời gian cụ thể để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân, lập và phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ theo đúng cam kết.