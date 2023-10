Khẩn trương khắc phục vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông

(GLO)- Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải, Khu Quản lý đường bộ III và Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố đã xác định và thống nhất các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT), điểm bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường địa phương để có biện pháp xử lý dứt điểm.

Theo đánh giá của Công an tỉnh, hiện nay, hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập, một số điểm, đoạn đường không đảm bảo an toàn, có nguy cơ xảy ra TNGT. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá và xác định được 61 đoạn đường tiềm ẩn nguy cơ TNGT (7 điểm mới phát sinh, 54 điểm cũ); 400 điểm bất cập cần bổ sung về tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, nội thị và đường xã.

Sau khi có kết quả rà soát, Công an tỉnh đã đề nghị Sở Giao thông-Vận tải tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông-Vận tải chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và phối hợp lực lượng chức năng của tỉnh có biện pháp khắc phục đối với các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT, điểm bất cập về tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, nhất là điểm, đoạn đường đã kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Cùng với đó, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND cấp huyện khảo sát, tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục, xử lý triệt để các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT, điểm bất cập về tổ chức giao thông theo thẩm quyền quản lý của địa phương.

Trên cơ sở kiến nghị này, Sở Giao thông-Vận tải đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế hiện trường các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT và bất cập trong tổ chức giao thông trên các tuyến đường để đề xuất các giải pháp khắc phục. Theo kết quả kiểm tra, đến thời điểm hiện tại, các tuyến quốc lộ đã xử lý được 27/30 điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT, còn 3 điểm trên quốc lộ 19; đã xử lý 80/90 điểm bất cập về tổ chức giao thông, còn lại 10 điểm (1 điểm trên đường Hồ Chí Minh, 1 điểm trên quốc lộ 25, 4 điểm trên đường Trường Sơn Đông, 4 điểm trên quốc lộ 19D). Tất cả các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT và bất cập về tổ chức giao thông sẽ được xử lý dứt điểm trong năm 2023.

Đối với các tuyến tỉnh lộ, đến nay, ngành chức năng và các địa phương đã xử lý 18/18 điểm tiềm ẩn TNGT; xử lý 28/37 điểm bất cập về tổ chức giao thông, còn lại 9 điểm trên tỉnh lộ 670B sẽ được khắc phục trong năm 2023. Riêng các tuyến đường do địa phương quản lý hiện đã xử lý 9/13 điểm tiềm ẩn TNGT và 206/273 điểm bất cập trong tổ chức giao thông, còn tồn tại 64 điểm nằm trên địa bàn huyện Đak Đoa, Ban ATGT huyện đã có phương án xử lý dứt điểm trong năm 2024.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Hưng Nghiệp-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa-cho biết: Để đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng, giảm thiểu TNGT, UBND huyện đã kiến nghị Sở Giao thông-Vận tải xem xét hỗ trợ 1,3 tỷ đồng lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại vị trí ngã tư Nam Yang (giao giữa tỉnh lộ 670B với tuyến đường huyện đi xã Nam Yang); đồng thời hỗ trợ 600 triệu đồng lắp đặt 1,5 km tường hộ lan mềm tại vị trí sạt lở, đoạn dốc quanh co nguy hiểm, các điểm nguy cơ mất ATGT trên tuyến đường từ quốc lộ 19D đi xã Đak Sơ Mei và Hà Đông.

Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Đak Đoa thông tin thêm: Huyện đã có kế hoạch phân bổ hơn 436 triệu đồng để duy tu, sửa chữa đường liên xã Đak Sơ Mei đi xã Hà Đông với các hạng mục như: Xử lý sạt lở đất tràn, sửa chữa nền, mặt đường, rãnh thoát nước nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến. Bởi hiện tuyến đường đã bị hư hỏng, bong tróc toàn bộ lớp láng nhựa gây ảnh hưởng đến việc đi lại, dễ gây tai nạn khi lưu thông; nhiều đoạn cua hạn chế tầm nhìn nên rất nguy hiểm cho quá trình lưu thông.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Hà Anh Thái: Trên cơ sở kết quả rà soát các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT, điểm bất cập về tổ chức giao thông, Sở đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hệ thống ATGT trên các đường nhánh giao với quốc lộ, tỉnh lộ; chỉ đạo xử lý triệt để các hành vi vi phạm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ như: đấu nối trái phép; tháo dỡ hệ thống ATGT; lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ; xả nước và chất thải ra đường gây mất ATGT; tiếp tục tuyên truyền người dân về công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Mặt khác, đối với các tuyến đường do UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý, Sở đề nghị các địa phương quan tâm bố trí kinh phí bảo trì, kiểm tra rà soát bổ sung đầy đủ hệ thống ATGT. Đặc biệt, sớm phát hiện, xử lý kịp thời các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn TNGT (nếu có) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.