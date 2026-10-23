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Khai mạc lớp bồi dưỡng “Kỹ năng tìm kiếm và phát triển đề tài báo chí trong thời đại số”

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(GLO)- Sáng nay, tại phường Quy Nhơn, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2026 với chủ đề “Kỹ năng tìm kiếm và phát triển đề tài báo chí trong thời đại số”.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 20 học viên là hội viên, phóng viên, nhà báo đến từ Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

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Nhà báo Trần Ngọc Long trao đổi tại lớp học. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong 2 ngày 23 và 24-10, các học viên được nhà báo Trần Ngọc Long - Trưởng phòng Truyền thông Đa phương tiện, Báo điện tử VietnamPlus (Thông tấn xã Việt Nam) truyền đạt 2 chuyên đề: Tổng quan về quy trình tìm kiếm và phát triển đề tài và Quy trình 6 bước báo chí trong thời đại số.

Nội dung tập trung vào phương pháp tìm kiếm, đánh giá, phát triển đề tài báo chí trong môi trường số; nhận diện xu hướng và những vấn đề công chúng quan tâm.

Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên có thêm kiến thức, kỹ năng và phương pháp phát triển đề tài, góp phần nâng cao năng lực sản xuất nội dung; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và xu hướng phát triển báo chí đa nền tảng hiện nay.

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