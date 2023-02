Kbang: Người phụ nữ được phát hiện tử vong sau 4 ngày mất tích là do bị đuối nước

(GLO)- Ngày 7-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kbang-cho biết, kết quả khám nghiệm tử thi của nạn nhân Đinh Thị Thuận (SN 1973, trú tại làng Muôn, xã Đông, huyện Kbang), người mất tích 4 ngày được phát hiện tử vong dưới sông Ba vào chiều 6-2, không có dấu hiệu tác động của ngoại lực trên cơ thể. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân là do bị đuối nước.

Theo thông tin vụ việc, ngày 5-2, Công an huyện Kbang nhận được trình báo của người thân về việc bà Đinh Thị Thuận đi khỏi nhà rẫy (thuộc địa giới hành chính xã Kông Bờ La, huyện Kbang) vào khoảng 1 giờ sáng 3-2 nhưng đến thời điểm trên chưa thấy về nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Kbang đã phối hợp với Công an các xã, chính quyền các địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tung tích của bà Thuận.

Đến khoảng 13 giờ ngày 6-2, các lực lượng chức năng và người dân đã phát hiện thi thể bà Thuận ở khu vực sông Ba (thuộc địa phận xã Đông).

Qua làm việc với người thân của nạn nhân, lực lượng chức năng được biết gần đây tinh thần của bà Thuận không ổn định và hay đi lang thang vào ban đêm. Vào đêm 2-2, bà Thuận ở lại nhà rẫy với chồng và đến 1 giờ sáng 3-2 thì bỏ đi khỏi nhà rẫy cho đến khi được phát hiện tử vong ở khu vực sông Ba.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.