Kbang có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết trong năm 2024

Tham dự kỳ họp có bà Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện; 30/32 đại biểu HĐND huyện khóa VIII và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 21 HĐND huyện Kbang khóa VIII. Ảnh: H.H

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của huyện trong năm 2024.

Theo đó, trong năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp tổ chức các kỳ họp HĐND, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát... đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Trong 24 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2024 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, có 20 chỉ tiêu đạt và vượt. Điển hình như: tổng diện tích gieo trồng toàn huyện đến nay đạt 101,6%; tổng sản lượng lương thực ước đạt 101,6%; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 8,07%; thu nhập bình quân đầu người đạt 102,3% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 101,6% dự toán HĐND huyện giao…

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại 3 tổ và thảo luận chung tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định. Đồng thời, biểu quyết thông qua 10 nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND huyện trình liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2025 và những năm tiếp theo.