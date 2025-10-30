Kawasaki hồi sinh huyền thoại KLE500 - Sẵn sàng chinh phục mọi địa hình

(GLO)- Sau nhiều năm vắng bóng, Kawasaki chính thức tái xuất mẫu xe địa hình huyền thoại KLE500 với phiên bản 2026, mang đến diện mạo mới mạnh mẽ hơn, công nghệ hiện đại hơn và tinh thần khám phá đặc trưng của dòng xe off-road thực thụ.

Huyền thoại trở lại sau hơn hai thập kỷ

Ở thập niên 1990, Kawasaki KLE500 từng là biểu tượng trong thế giới mô tô địa hình, nổi bật với khả năng vận hành bền bỉ và đa dụng. Tuy nhiên, sau đó dòng xe này được thay thế bởi Versys, thiên về phong cách touring và đường trường.

Nay, cái tên KLE chính thức trở lại - không chỉ như một sự hồi sinh hoài niệm, mà còn là lời tuyên bố của Kawasaki trong phân khúc adventure tầm trung.

Thiết kế đậm chất rally - mạnh mẽ và sẵn sàng phiêu lưu

Khác với Versys, KLE500 2026 được phát triển dành riêng cho những cung đường khắc nghiệt. Xe mang phong cách rally nguyên bản với phần đầu thấp, cụm đèn pha sắc sảo, cánh ốp hai bên lớn và dáng đứng cao ráo, tạo cảm giác “sẵn sàng lao vào mọi thử thách”.

Từ bùn lầy, sỏi đá cho tới đường rừng hiểm trở - KLE500 được sinh ra để vượt qua tất cả.

Trang bị khung gầm và hệ thống treo tối ưu cho off-road

Kawasaki đầu tư mạnh tay vào hệ thống khung và treo trên KLE500 2026. Xe sử dụng khung thép Trellis thiết kế mới, vừa nhẹ vừa cứng vững, kết hợp phuộc trước hành trình ngược (Upside Down) và giảm xóc sau Uni-Trak có thể điều chỉnh.

Bộ mâm nan hoa cùng lốp đa dụng giúp xe bám đường tốt hơn trên nhiều loại địa hình. Tư thế ngồi cao, ghi-đông nâng và kính chắn gió kiểu adventure mang lại khả năng quan sát tốt cùng cảm giác điều khiển linh hoạt, tự tin.

Động cơ kế thừa từ Ninja 500 - mạnh mẽ và tiết kiệm

Sức mạnh của KLE500 2026 đến từ khối động cơ hai xy-lanh thẳng hàng, dung tích 451cc thừa hưởng từ Kawasaki Ninja 500, làm mát bằng dung dịch, cho công suất ước tính 45,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 42 Nm.

Bình xăng dung tích 16 lít đảm bảo tầm hoạt động xa, trong khi chiều cao yên 860 mm phù hợp với phong cách off-road thuần túy.

Dù Kawasaki chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật, nhưng dựa trên nền tảng của Ninja 500, có thể khẳng định KLE500 2026 là một “chiến binh địa hình” thực thụ trong phân khúc tầm trung.

Hai phiên bản - đáp ứng mọi nhu cầu phiêu lưu

Kawasaki giới thiệu KLE500 2026 với hai tùy chọn: Phiên bản Standard: Trang bị màn hình LCD kỹ thuật số, kính chắn gió cố định, đèn xi-nhan halogen và thiết kế tối giản. Phiên bản SE (Special Edition): Nâng cấp với màn hình TFT màu, kính chắn gió cao có thể điều chỉnh, đèn LED toàn bộ, cùng nhiều phụ kiện thực dụng như bảo vệ tay lái, ốp gầm kim loại (skid plate) và bộ màu sơn độc quyền.

Giá bán hấp dẫn trong phân khúc adventure tầm trung

Tại thị trường Mỹ, KLE500 2026 có giá khởi điểm 6.599 USD (khoảng 174 triệu đồng) cho bản Standard và 7.499 USD (khoảng 198 triệu đồng) cho bản SE.

Với những nâng cấp ấn tượng về thiết kế, hiệu năng và công nghệ, KLE500 2026 hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm của các mẫu adventure trung cấp như Yamaha Tenere 700 hay Honda Transalp 750.