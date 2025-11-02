Jaecoo J7 AWD Individual chính thức ra mắt tại Việt Nam - Giá ưu đãi chỉ từ 799 triệu đồng

(GLO)- Phiên bản Jaecoo J7 AWD Individual - mẫu SUV hạng C sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian - vừa được Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu đến khách hàng Việt, mang đến lựa chọn mới cho những ai yêu thích khả năng vận hành linh hoạt và phong cách hiện đại.

Ngày 1/11/2025, hãng Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố giá bán chính thức của Jaecoo J7 AWD Individual là 849 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đặc biệt, trong giai đoạn mở bán, 50 khách hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi giảm 50 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng một năm bảo hiểm vật chất, đưa giá thực tế chỉ còn 799 triệu đồng.

Hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian - linh hoạt trên mọi địa hình

Jaecoo J7 AWD Individual được trang bị hệ dẫn động AWD thông minh, phản hồi lực kéo chỉ trong 0,1 giây, cùng hệ thống treo được tinh chỉnh mang lại cảm giác lái ổn định. Xe hỗ trợ 7 chế độ lái: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Mud và Offroad - phù hợp nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Các thông số ấn tượng như khoảng sáng gầm 186 mm, góc tới 21°, góc thoát 29° và khả năng lội nước 600 mm giúp J7 tự tin di chuyển trên những cung đường phức tạp. Mẫu xe này cũng đã vượt qua bài thử Moose Test ở tốc độ 80 km/h, chứng minh độ ổn định và an toàn khi vào cua gấp.

Công nghệ và trang bị nổi bật

J7 AWD Individual sở hữu hệ thống hỗ trợ lái ADAS với 20 tính năng tiêu chuẩn, camera 540° mô phỏng gầm xe, màn hình HUD hiển thị thông tin lên kính lái và chip xử lý Snapdragon 8155 - mang đến trải nghiệm lái hiện đại, an toàn và tiện nghi.

Nội thất tiếp tục giữ phong cách cao cấp với cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, sạc không dây và hệ thống âm thanh SONY 8 loa. Riêng bản Individual được nâng cấp thêm cần số điện tử, tay nắm cửa kiểu chiến hạm, màn hình trung tâm 14,8 inch và bộ lọc không khí tích hợp ionizer.

Động cơ mạnh mẽ - bảo hành vượt trội

Xe sử dụng động cơ xăng 1.6L tăng áp, cho công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 275 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, mang lại cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu.

Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 7 năm hoặc 1.000.000 km cho xe, và 10 năm hoặc 1.000.000 km cho động cơ - một trong những chế độ bảo hành tốt nhất trong phân khúc. Hệ thống kho phụ tùng được đặt tại Hải Phòng và Đồng Nai, cùng kế hoạch mở rộng lên 40 nhà phân phối trên toàn quốc trong năm 2025.