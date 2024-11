Iraq triệt phá nhóm IS đang lên kế hoạch tấn công các cơ quan của Chính phủ

(GLO)- Cơ quan An ninh Quốc gia Iraq (INSS) thông báo đã triệt phá một chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang lên kế hoạch tấn công các cơ quan của Chính phủ Iraq và các quan chức cấp cao ở tỉnh Kirkuk.

Lực lượng Iraq tham gia chiến dịch truy quét IS tại al-Miqdadiyah, Iraq, ngày 10-3 (ảnh nguồn TTXVN).

Theo thông báo, dựa trên các nguồn tin tình báo và phối hợp với lực lượng an ninh người Kurd trong khu vực, lực lượng an ninh Iraq đã bất ngờ đột kích một ngôi nhà nơi có 7 tay súng IS đang ẩn náu ở Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về phía Bắc. Giao tranh đã nổ ra giữa 2 bên và kết quả là 1 tay súng IS tự sát, 6 tên còn lại bị bắt giữ bao gồm cả thủ lĩnh của nhóm.

Tại diễn biến liên quan, ngày 23-11, Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), chi nhánh của IS tự xưng tại Afghanistan đã thừa nhận sát hại 10 người tại đền thờ Sufi ở tỉnh Baghlan, miền Bắc nước này.

IS hiện đang là một thách thức an ninh lớn nhất đối với chính quyền Taliban khi nhóm này liên tục thực hiện các vụ tấn công vào dân thường cũng như người nước ngoài và các lợi ích nước ngoài ở Afghanistan.