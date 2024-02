Ia Pa khai thác tiềm năng để giảm nghèo bền vững

Nhiều khởi sắc

Huyện Ia Pa được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Ayun Pa (cũ) theo Nghị định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18-12-2002 của Chính phủ. Được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự đoàn kết trong hệ thống chính trị, tinh thần chung sức của các tầng lớp nhân dân, sau hơn 20 năm, diện mạo huyện Ia Pa có nhiều khởi sắc. Kết quả nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân trên 11%/năm.

Năm 2023, huyện thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là 37.407 ha, đạt 104,1% kế hoạch và bằng 105,1% so với năm 2022. Tổng sản lượng lương thực đạt 72.885 tấn; tổng giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp là 236,4 tỷ đồng, đạt 100,34% kế hoạch và bằng 117,32% so với năm 2022; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 22,6 tỷ đồng, đạt 106,06% dự toán HĐND huyện giao và đạt 114,55% dự toán UBND tỉnh giao.

Ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi hơn 5.190 ha cây trồng các loại trên vùng đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, phục vụ nhu cầu thị trường như: dưa hấu, khoai lang, thuốc lá; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Từ nguồn vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, Phòng đã triển khai các dự án hỗ trợ giống lúa mới TBR1, Đài Thơm 8, LH12, BC15, TBR97, ĐT10 trên địa bàn 9 xã với tổng diện tích 2.090 ha của 5.051 hộ tham gia, năng suất đạt 7-8 tấn/ha; mô hình sản xuất các giống lúa TBR97 và Đài Thơm 8 tại xã Kim Tân đạt chứng nhận VietGAP với 10 hộ tham gia trên diện tích 20 ha, năng suất đạt 8 tấn/ha.

Huyện cũng triển khai mô hình trình diễn thâm canh giống mì mới HN5 kháng bệnh khảm lá trên diện tích 37 ha với 41 hộ tham gia tại các xã: Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó, Chư Mố và Ia Tul.

Cũng theo Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, địa phương đã tập trung các biện pháp phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Toàn huyện có 6 trang trại chăn nuôi heo và 6.000 hộ chăn nuôi với hơn 423.000 con gia súc, gia cầm. Trong năm, huyện đã phân bổ 620 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng môi trường và 21.799 liều vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Nhờ vậy, đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh, không có dịch bệnh xảy ra.

Bên cạnh đó, huyện đã phân bổ, điều chỉnh kịp thời các nguồn vốn ngân sách cho các cơ quan, đơn vị thực hiện; cấp phát kinh phí hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng chính sách. Các chương trình hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được tiến hành kịp thời, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được chú trọng.

Công tác giảm nghèo được đặc biệt chú trọng. Ông Huỳnh Vĩnh Hương-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-thông tin: Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được gần 583 triệu đồng; huy động nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng 8 căn nhà “Đại đoàn kết”; trao sinh kế, hỗ trợ cây-con giống, mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 1.000 suất quà và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 670 triệu đồng.

Đặc biệt, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân xây dựng 241 nhà tiêu hợp vệ sinh với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng; di dời 130 chuồng trại chăn nuôi ra xa gầm sàn nhà; thu gom, xử lý hơn 4.200 kg rác thải; khơi thông 5.000 km kênh mương; vận động 45 hộ dân đồng thuận giải phóng mặt bằng để làm đường bê tông với chiều dài 1.152 m.

Đến cuối năm 2023, toàn huyện còn 2.174 hộ nghèo (chiếm 15,26%) và 1.353 hộ cận nghèo (chiếm 9,5%). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,63%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, lao động việc làm đều bám sát kế hoạch và triển khai thực hiện tích cực. Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện duy trì 28 đơn vị trường học với 376 lớp/12.362 học sinh; mở 11 lớp xóa mù chữ với 317 học viên tham gia. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Trường Cao đẳng Gia Lai mở 10 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2022; phạm pháp hình sự giảm 2 vụ so với năm trước. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố vững chắc.

Khai thác tiềm năng để bứt phá

Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Trường xác định: “Năm 2024 là thời điểm tăng tốc để hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Do đó, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tập trung triển khai nhiều biện pháp, tạo bước đột phá nhằm sớm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra”.

Trên cơ sở đó, năm 2024, huyện đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ gia tăng giá trị sản xuất đạt 11,93%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (trong đó, nông nghiệp chiếm 47,97%; công nghiệp-xây dựng chiếm 31,2%; dịch vụ-thương mại 20,83%); thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng; tổng diện tích gieo trồng đạt 37.708 ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 75.276 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 23 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; xây dựng xã Kim Tân đạt chuẩn nông thôn mới; có 3 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, theo Chủ tịch UBND huyện, Ia Pa tiếp tục đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thân thiện để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, liên kết sản xuất. Huyện cũng sẽ đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, không thể lây lan ra diện rộng.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất gắn với Dự án đánh giá thích nghi đất đai, phân vùng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, nhất là vùng trồng cây dược liệu, vùng sản xuất rau, hoa và cây ăn quả.

Cùng với đó, chú trọng lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và đóng góp của người dân để đẩy nhanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, đạt chỉ tiêu đề ra.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ khu vực trung tâm huyện. Ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước, chợ, trường học, khu vui chơi, giải trí nhằm thu hút dân cư để sớm đủ điều kiện thành lập thị trấn Ia Pa đúng quy định.

Xúc tiến đầu tư theo mô hình xã hội hóa hoặc hợp tác công-tư để xây dựng bến xe, trung tâm thương mại, cụm công nghiệp của huyện. Phối hợp với cơ quan, ban, ngành rà soát, thống kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chứa nước Ia Thul đúng quy định, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Tập trung triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Rah Lan H’Dry khẳng định: “Trên cơ sở kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, đưa ra quyết sách đúng đắn, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân chung tay hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, huyện luôn mở cửa chào đón, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư vào hợp tác làm ăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, gắn bó lâu dài, chung tay xây dựng huyện nhà phát triển toàn diện và bền vững”.