Ia Pa kết nạp 69 đảng viên trong năm 2023

Trong năm 2023, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể huyện Ia Pa đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, các chỉ tiêu của huyện cơ bản đều đạt vượt so với Nghị quyết, trong đó có 17 chỉ tiêu đạt và vượt. Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách đạt 565,868 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách tại địa phương đạt 21,56 tỷ đồng (vượt 2,67% chỉ tiêu Nghị quyết); thu nhập bình quân đầu người đạt 44 triệu đồng (vượt 1,15% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra); chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn và thực hiện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện bảo đảm, hiệu quả; đã phân bổ 131,209 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân được 114,065 tỷ đồng, tỷ lệ 86,93%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị được giữ vững, công tác quân sự địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Trong năm, huyện đã kết nạp được 69 quần chúng ưu tú vào Đảng (vượt 1,47% so với chỉ tiêu Nghị quyết) nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 1.890 đồng chí; việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã đi sâu, phân tích làm rõ một số hạn chế nhất là 2 chỉ tiêu không đạt đó là tỷ lệ giảm nghèo và tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện Ia Pa trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, trong đó mong muốn địa phương cần khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu xây dựng xã Kim Tân đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. Bên cạnh đó, huyện cần triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của huyện về chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024. Đặc biệt, cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển toàn diện, bền vững theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 29-4-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ nông sản, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai của huyện giai đoạn 2021-2025, từng bước xây dựng ngành nông nghiệp xanh, phát triển theo chiều sâu…