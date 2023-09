Ia Pa huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp

Bước vào năm học 2023-2024, niềm vui đến với cô trò ở điểm trường HLin 1, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Ma Rơn) là được dạy và học trong căn phòng mới khang trang, thoáng mát với đầy đủ trang-thiết bị. Đây là công trình do Quỹ Những tấm lòng nhân ái (Hà Nội) phối hợp với nhà hàng La Rosa Bistro (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ. Với tổng kinh phí đầu tư 250 triệu đồng, công trình gồm 1 phòng học và sân bê tông 300 m2.

Cô Ksor H'Thanh-giáo viên lớp 1B (Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng) chia sẻ: 10 năm gắn bó với điểm trường, cô hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của học sinh khi cơ sở vật chất chưa đảm bảo. Điểm trường có 3 lớp với 98 học sinh, trong đó có 2 lớp bậc tiểu học và 1 lớp bậc mầm non. Do thiếu phòng học nên 35 học sinh lớp 1 phải học trong ngôi nhà ván đã xuống cấp. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em. Vì vậy, khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ xây dựng phòng học mới, không chỉ thầy cô, học sinh mà cả phụ huynh cũng rất vui mừng. “Giờ thì mưa to hay nắng gắt các em cũng đến trường đông đủ. Sân trường được đổ bê tông sạch sẽ, các em có không gian vui chơi, tạo tâm lý thoải mái trước và sau mỗi buổi học. Có cơ sở vật chất đạt chuẩn rồi, cô trò chúng tôi tự hứa sẽ phấn đấu đạt được kết quả cao nhất”-cô H'Thanh phấn khởi nói.

Trong khi đó, được sự quan tâm đầu tư của UBND huyện và nguồn vận động xã hội hóa, Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul) đang dần khoác lên mình diện mạo mới khang trang, sạch đẹp với nhiều hạng mục được sửa chữa, xây mới. Cô Nguyễn Thị Mận-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: Trong thời gian nghỉ hè, nhà trường được xây dựng 250 m hàng rào, sửa chữa 2 phòng học, xây dựng thư viện xanh với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Cũng theo cô Mận, bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, Ban Giám hiệu nhà trường đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng thư viện xanh. Trường có hơn 500 học sinh, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, nhà trường chưa có thư viện, chỉ dùng tạm 1 phòng của nhà hiệu bộ cũ để chứa sách, không có phòng đọc. Với mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh có cơ hội đọc sách, trau dồi thêm vốn tiếng Việt cũng như lan tỏa văn hóa đọc, Ban Giám hiệu nhà trường đã viết thư ngỏ kêu gọi sự chung tay giúp sức của các nhà hảo tâm. Trên cơ sở đó, đầu tháng 7-2023, thư viện đã được khởi công xây dựng trên diện tích 106 m2 với kinh phí 150 triệu đồng, trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt hỗ trợ 25 triệu đồng, nhóm Giấc mơ màu (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 75 triệu đồng, phần còn lại do các Mạnh Thường Quân ủng hộ.

“Để huy động các nguồn lực đạt hiệu quả thì các công trình phải mang tính thiết thực. Bên cạnh đó, việc sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo công khai, minh bạch, tổ chức khởi công, bàn giao, thường xuyên liên lạc, báo cáo kết quả với đơn vị tài trợ để tạo dựng niềm tin cũng như giữ được mối liên kết với các đơn vị để thực hiện nhiều công trình ý nghĩa khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”-cô Mận chia sẻ.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Danh Luận, nhằm đảm bảo điều kiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, UBND huyện đã ban hành quyết định bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang-thiết bị cho các trường trong năm học 2023-2024 với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, trong đó, hơn 1 tỷ đồng đầu tư máy tính trang bị cho phòng tin học 3 trường: Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (xã Kim Tân), Tiểu học Võ Thị Sáu (xã Chư Răng) và THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng); 76 triệu đồng mua sắm bàn ghế cho Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Ia Tul); sửa chữa 3 phòng học Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Pờ Tó) với kinh phí 218 triệu đồng; mua sắm 60 ti vi 55 inch cho các trường triển khai dạy trực quan. Bên cạnh đó, nhiều trường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất. Trong điều kiện ngân sách có hạn, đây là hướng đi phù hợp nhằm tạo môi trường giáo dục tốt nhất. Sự chung tay của các cấp, các ngành, sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân tạo điều kiện, tiếp thêm động lực giúp huyện vượt khó để nâng cao chất lượng giáo dục.