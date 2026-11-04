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Ia Hrung tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2026

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CHU HẰNG CHU HẰNG
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(GLO)- Ngày 3-11, tại sân bóng làng Ó, UBND xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2026.

Liên hoan có sự tham gia của 7 đội cồng chiêng đến từ các làng: Ó, Blang, Ngai Ngó, Máih, Bồ, Yang và Jút. Mỗi đội có từ 35-40 thành viên, trình diễn trong thời lượng 15-20 phút.

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Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia Liên hoan văn hóa cồng chiêng xã Ia Hrung năm 2026. Ảnh: Chu Hằng

Tại liên hoan, các đội mang đến nhiều tiết mục, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng và các nghi lễ truyền thống như mừng lúa mới, lễ bỏ mả...

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Trong đó, làng Bồ đạt giải nhất; làng Jút đạt giải nhì; làng Blang và làng Ó đạt giải ba. Ba giải khuyến khích thuộc về các làng còn lại.

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Đội làng Bồ đạt giải nhất tại liên hoan. Ảnh: Chu Hằng
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