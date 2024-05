(GLO)- Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng và tổ tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn năm 2024.

Tham dự tập huấn có 81 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới của xã và thành viên 11 tổ tự quản an ninh trật tự thôn làng, tổ tự quản đường biên cột mốc trên địa bàn.

Các đại biểu được thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua và phổ biến về cách nhận biết các loại ma tuý, chất gây nghiện cũng như các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy,...Qua đó kịp thời bổ sung kiến thức cho lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Đồn Biên phòng Ia Chía và UBND xã Ia Chía đã trao kinh phí hoạt động là 40 triệu đồng và hỗ trợ vật chất (quần áo, đèn pin, gậy) cho các tổ tự quản trên địa bàn.