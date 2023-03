(GLO)- So với các địa phương khác, diện tích rừng và đất rừng do UBND xã Hbông (huyện Chư Sê) quản lý, bảo vệ là không lớn. Tuy nhiên, do địa bàn xa xôi, cách trở nên công tác này gặp nhiều khó khăn, bất cập.