Hơn 2.600 lao động bị nợ 55,3 tỉ đồng tiền lương

Ngày 31.1, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin về tình hình quan hệ lao động trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, thị trường bị thu hẹp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, sụt giảm doanh thu và lợi nhuận, buộc phải cắt giảm lao động, giảm giờ làm dẫn đến khó khăn trong việc phân bổ nguồn lực để cùng với công đoàn thực hiện chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động.

Tính đến ngày 28.1, có 19 doanh nghiệp ở 9 tỉnh, thành phố nợ 55,3 tỉ đồng tiền lương của 2.632 người lao động, bình quân nợ 21 triệu đồng/người. Các tỉnh, thành phố có nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) gồm: Cần Thơ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Quảng Bình, Sóc Trăng, Vĩnh Long.

So với năm 2022, số doanh nghiệp, người lao động và tổng số tiền nợ đều giảm nhưng mức nợ lương bình quân tính trên lao động cao hơn. Năm 2022 là 23 doanh nghiệp nợ 74,29 tỉ đồng tiền lương của 5.979 người lao động, bình quân nợ 12,42 triệu đồng/người.

Về tình hình tiền thưởng tết Nguyên đán Giáp Thìn, mức thưởng bình quân là 6,83 triệu đồng/người, xấp mức thưởng dịp tết năm 2023 (6,86 triệu đồng/người). Trong đó, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là 6,69 triệu đồng/người, tăng 2,2% so với năm 2023 (6,54 triệu đồng/người); doanh nghiệp dân doanh là 7,78 triệu đồng/người, tăng 17% so với 2023 (6,65 triệu đồng/người); doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 6,05 triệu đồng/người, giảm 16% so với 2023 (7,22 triệu đồng/người).

Về tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể trong phạm vi cả nước trước tết năm 2024 giảm so với tết năm 2023.

Trước tết Nguyên đán 2024, cả nước xảy ra 11 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh, thành phố, giảm 7 cuộc so với dịp tết năm 2023 (xảy ra 18 cuộc).

Tính chất, quy mô các cuộc ngừng việc tập thể không phức tạp so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tranh chấp, ngừng việc là do doanh nghiệp chậm trả lương, người lao động không đồng tình với điều kiện, cách tính, mức thưởng tết của doanh nghiệp.

Khi tranh chấp, ngừng việc tập thể diễn ra, tổ chức công đoàn đã chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng, tìm biện pháp giải quyết. Với sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn và các cơ quan chức năng, trên tinh thần chia sẻ giữa người lao động và người sử dụng lao động để doanh nghiệp ổn định sản xuất, các kiến nghị của người lao động đã được người sử dụng lao động thực hiện, toàn bộ người lao động đã trở lại làm việc bình thường.