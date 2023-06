Sáng 6-6, đại diện Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai do ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải, Phó Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và động viên gia đình, người thân của anh Nguyễn Quang Hòa-nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km5+500 tỉnh lộ 663, thuộc địa phận thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông.