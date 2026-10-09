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Hoa hồng tiếp thị liên kết: Cần xác định đúng mức thuế phải nộp

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Tạp chí Kinh tế - Tài chính, Chinhphu.vn)

(GLO)- Cục Thuế vừa có hướng dẫn mới về nghĩa vụ thuế đối với cá nhân kiếm tiền từ tiếp thị liên kết (Affiliate) và sáng tạo nội dung số trên nền tảng thương mại điện tử.

Cục Thuế đã ban hành Công văn số 7403/CT-TMĐT hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với cá nhân cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung số và tiếp thị liên kết trong thương mại điện tử.

Theo đó, tiếp thị liên kết là hoạt động quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông qua đường dẫn, mã giới thiệu hoặc phương thức tương tự gắn với nền tảng thương mại điện tử. Vì vậy, thu nhập từ hoạt động này được xác định thuộc nhóm cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số, trong đó có quảng cáo số, áp dụng thuế suất TNCN 5% trên doanh thu tính thuế đối với trường hợp tương ứng.

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Người làm Affiliate cần kiểm tra khoản thu nhập được ghi nhận trên nền tảng, thông tin khấu trừ thuế và chứng từ thanh toán. Ảnh: Phương Vi

Theo quy định về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế phụ thuộc vào chức năng của nền tảng và hình thức kinh doanh.

Đối với nền tảng có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán, chủ quản nền tảng có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định. Trường hợp nền tảng không thuộc diện thực hiện cơ chế này, cá nhân có thể phải trực tiếp kê khai, nộp thuế.

Vì vậy, người làm Affiliate cần kiểm tra khoản thu nhập được ghi nhận trên nền tảng, thông tin khấu trừ thuế và chứng từ thanh toán. Nếu nền tảng đã khấu trừ, nộp thuế thay, cá nhân cần lưu lại thông tin để đối chiếu khi thực hiện các nghĩa vụ thuế liên quan.

Cục Thuế cũng lưu ý việc xác định thu nhập từ tiền lương, tiền công hay thu nhập kinh doanh phải căn cứ vào quan hệ thực tế. Nếu cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động, khoản thu nhập được xử lý theo quy định đối với tiền lương, tiền công. Trường hợp hoạt động tiếp thị liên kết độc lập, thu nhập được xem xét theo quy định dành cho cá nhân kinh doanh.

Với cá nhân đã đăng ký hộ kinh doanh, việc lập hóa đơn điện tử phải căn cứ quy định hiện hành, doanh thu và thời điểm hoàn thành cung cấp dịch vụ. Trường hợp hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định được viện dẫn tại thời điểm trả lời.

Người làm Affiliate nên lưu giữ báo cáo hoa hồng, lịch sử giao dịch, chứng từ thanh toán và thông tin khấu trừ thuế của nền tảng. Đây là cơ sở để xác định doanh thu, đối chiếu số thuế đã nộp và xử lý khi có chênh lệch.

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