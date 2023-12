Giải pháp công nghệ nhận diện khuôn mặt 'Make in Việt Nam' lọt top 12 thế giới

Theo công bố mới nhất của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ (NIST), giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS nghiên cứu bởi Tập đoàn công nghệ CMC đã lọt top 12 thế giới và top 1 Việt Nam.

Kết quả được ghi nhận theo bản công bố báo cáo của NIST về đánh giá công nghệ nhận diện khuôn mặt Face Recognition Technology Evaluation (FRTE) 1:1 Verification.

Vượt qua 535 giải pháp nhận diện FaceID trên thế giới và các đơn vị lớn tại Việt Nam phát triển gửi đến NIST, giải pháp nhận diện khuôn mặt CIVAMS nghiên cứu bởi Tập đoàn công nghệ CMC đã lọt top 12 thế giới. Tại Việt Nam, công nghệ nhận diện khuôn mặt của CMC đang xếp ở vị trí đầu bảng.







FRTE 1:1 Verification là một chương trình đo lường và đánh giá chất lượng công nghệ nhận diện khuôn mặt toàn cầu, do NIST thực hiện. Hàng tháng, NIST tiến hành đánh giá độ chính xác của phương pháp nhận diện khuôn mặt tự động từ các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. Việc đánh giá được thực hiện trên cơ sở đo lường hiệu suất, độ chính xác, tốc độ, khả năng lưu trữ và tiêu thụ bộ nhớ của các phương pháp nhận diện khuôn mặt, sau đó tập hợp thành các bản báo cáo.

TS Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI cho biết: “Để đạt được kết quả này, chúng tôi đã vượt qua nhiều thách thức về công nghệ để tạo ra sự khác biệt trong độ chính xác, tốc độ nhận dạng, đặc biệt là khả năng tìm kiếm nhanh với dữ liệu lớn 160 triệu khuôn mặt. Đây cũng là một minh chứng cho thấy, với sự quyết tâm cao, cộng với niềm đam mê công nghệ, tinh thần sẵn sàng đương đầu với các thách thức, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt những thứ hạng cao trong lĩnh vực AI nói riêng và lĩnh vực công nghệ cao nói chung”.

Giải pháp CIVAMS là một sản phẩm do Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC ATI phát triển từ năm 2019. Đây là sản phẩm Make in Viet Nam do Viện CMC ATI làm chủ hoàn toàn công nghệ lõi.