Giá vật liệu xây dựng tăng cao ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công trình

Giá vật liệu “leo thang”

Theo kế hoạch, đến ngày 10-6, công trình dãy phòng học tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) sẽ hoàn thành và bàn giao. Tuy nhiên, công trình có mức đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng này hiện mới đạt khoảng 70% khối lượng.

Theo ông Đỗ Hữu Tín-Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hữu Tín Gia Lai: Nguyên nhân chính dẫn đến tiến độ thi công chậm so với kế hoạch đề ra là do giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao và khan hiếm nguồn cung. Theo dự toán, đá móng có giá là 3.500 đồng/viên nhưng thực tế phải mua 8.000-9.000 đồng/viên; cát xây dựng vào đầu năm chỉ khoảng 210.000 đồng/m³ thì nay đã lên 390.000 đồng/m³ (chưa tính thuế VAT); gạch không nung dự toán giá chỉ 2.800 đồng/viên, giờ tăng lên 3.800 đồng/viên… Do khan hiếm nguồn cung nên hầu hết loại vật liệu như gạch, cát, đá móng… dù đặt trước và trả tiền nhưng phải vài ngày sau mới có.

“Chúng tôi nhận thầu trọn gói nên khi giá vật liệu tăng cao thì cũng phải gồng mình ứng phó. Chưa kể, việc thuê công nhân xây dựng cũng khó hơn so với năm trước. Đặc biệt, nguồn cung vật liệu khan hiếm, mỗi lần đặt mua vật liệu phải mất thời gian chờ đợi, tạm ngưng thi công dẫn đến tiến độ bị ảnh hưởng, chi phí đội lên cao.

Để đảm bảo nguồn vật liệu thi công công trình, chúng tôi phải trả lương cao hơn để thu hút nhân công, đồng thời tìm kiếm nguồn vật liệu ở các khu vực khác như TP. Pleiku hay tỉnh Đắk Lắk. Mặc dù tiến độ chưa đạt như mong muốn nhưng đây là một trong những công trình có tiến độ nhanh nhất huyện”-ông Tín cho hay.

Hiện công trình xây dựng dãy phòng học của Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) chỉ đạt khoảng 70% khối lượng do giá các loại vật liệu xây dựng tăng cao và khan hiếm nguồn cung. Ảnh: Q.T

Còn ông Phạm Sỹ Đặng-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thắng Sỹ (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) thì thông tin: Từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng tăng đột biến so với năm 2024, nhất là cát, đá xây dựng và gạch. Hiện nay, nguồn cát xây dựng quá khan hiếm và tăng gấp đôi so với đầu năm 2025, giá đá xây dựng cũng tăng gấp 1,5 lần...

“Để hoàn thành các công trình đã ký hợp đồng theo kế hoạch đề ra, chúng tôi đề nghị các đơn vị cung ứng vật liệu cố gắng đáp ứng. Ngoài ra, đơn vị cũng liên hệ để tìm nguồn vật liệu ở tỉnh Kon Tum”-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thắng Sỹ nói.

Trụ sở UBND huyện Chư Păh đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: N.D

Không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giá vật liệu tăng cao cũng gây áp lực lớn cho các địa phương trong triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, huyện Chư Pưh mới chỉ đạt trên 54% kế hoạch, huyện Chư Prông gần 40%... Trong khi mục tiêu mà tỉnh đặt ra là phải cơ bản hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong tháng 6-2025. Đây là áp lực không nhỏ đối với các địa phương trong tỉnh.

Theo ông Nguyễn Hữu Dương-Chủ tịch UBND xã Ia Hrú (huyện Chư Pưh): Hầu hết các hộ được hỗ trợ đều khó khăn, không có khả năng đối ứng. Trong khi đó, giá vật liệu tăng đột biến khiến chi phí đội lên cao, dẫn đến tiến độ xây dựng chậm so với kế hoạch đề ra.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Chư Prông-cho biết: Bên cạnh thiếu nhân công, việc giá các loại vật liệu tăng cao, nhất là gạch nung và thiếu hụt nguồn cung đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện. Điều này khiến chi phí xây dựng đội lên cao, đây là thách thức không nhỏ khi hầu hết các hộ được hỗ trợ đều không có khả năng đối ứng.

Chủ động gỡ vướng để đảm bảo tiến độ

Thời gian qua, các địa phương đều triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát nên dẫn đến khan hiếm nguồn vật liệu, nhân công xây dựng. Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra cũng như chất lượng công trình, chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm ổn định thị trường và đảm bảo nguồn vật liệu cung ứng.

Theo ông Lê Văn Thạch-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh: Các công trình xây dựng do đơn vị làm chủ đầu tư đã được giao thầu trọn gói nên các đơn vị buộc phải hoàn thành theo đúng hợp đồng. Tuy nhiên, việc tăng giá vật liệu xây dựng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ xây dựng cũng như gây áp lực trong việc đảm bảo chất lượng công trình.

“Đến nay, các công trình do Ban Quản lý làm chủ đầu tư mới chỉ đạt 40% khối lượng. Để đảm bảo chất lượng công trình, chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị tư vấn, giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng thi công và vật liệu đầu vào cũng như yêu cầu các đơn vị thi công huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ”-ông Thạch chia sẻ.

Giá vật liệu tăng cao và khan hiếm đã gây áp lực không nhỏ cho các đơn vị thi công. Ảnh: Q.T

Còn ông Rah Lan Lân-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Chư Pưh thì cho rằng: Nguyên nhân khiến nguồn cung trở nên khan hiếm là do trong cùng thời điểm, các địa phương đồng loạt khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và các công trình đầu tư công khác.

“Giá vật liệu tăng cao khiến tiến độ thực hiện không đảm bảo. Huyện đã thành lập tổ công tác kiểm tra giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá trái quy định, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình.

Tôi cũng trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng, nhất là cát, gạch nung trên địa bàn huyện Phú Thiện… ưu tiên cung ứng cho các địa phương để kịp thời triển khai thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Pưh cho biết thêm.

Tại huyện Chư Păh, ngành chức năng cũng kịp thời triển khai các giải pháp để ứng phó với tình trạng giá vật liệu xây dựng tăng cao. Theo ông Cao Việt Lĩnh-Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện: Việc giá vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng cơ bản cũng như việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Để tránh tình trạng ghim hàng, tăng giá, hàng tháng, Phòng phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra, khảo sát và công bố giá vật liệu xây dựng để người dân và doanh nghiệp biết. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp đầu cơ, tăng giá trái quy định, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình.

Về lâu dài, đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm cấp phép các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng hàng năm, tránh xảy ra tình trạng khan hàng như hiện nay.

Khẩn trương thi công hồ chứa nước thị trấn Phú Hòa( huyện Chư Păh). Ảnh: N.D

Trao đổi với P.V, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho hay: Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các mỏ vật liệu xây dựng, các cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng vi phạm quy định pháp luật về điều kiện sản xuất, kinh doanh, niêm yết giá, hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc vật liệu. Đồng thời, khẩn trương rà soát khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý.

Cùng với đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lựa chọn những khu vực trong phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã tích hợp vào quy hoạch tỉnh (khoáng sản nhóm III) có khả năng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản để cập nhật vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2025.

Từ đó có kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2025 và cấp phép khai thác khoáng sản theo quy định để kịp thời có nguồn vật liệu phục vụ các công trình xây dựng trọng điểm.