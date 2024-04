Gia tăng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh: Nhìn từ phía gia đình

Tin liên quan Quý I-2024: Tai nạn giao thông cả nước tăng 2,8 lần so với cùng kỳ

So với cùng kỳ năm 2023, TNGT tăng cả 3 chỉ số: tăng 32 vụ (27,83%), tăng 1 người chết (1,19%), tăng 37 người bị thương (61,67%). Qua phân tích 80 vụ TNGT đã rõ độ tuổi người tham gia giao thông thì độ tuổi dưới 18 (chủ yếu là học sinh) chiếm đến 17,5%. Còn theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh có 2 học sinh tử vong do TNGT.

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề “Bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh” diễn ra ngày 2-11-2023 do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang-Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chủ trì, đại diện Bộ Công an cho biết: Tai nạn giao thông liên quan học sinh xảy ra hết sức lo ngại khi làm gần 500 em tử vong mỗi năm và hơn 800 em bị thương, để lại những hậu quả nặng nề đối với cá nhân các em, gia đình và xã hội. Trong đó, 10 địa phương xảy ra nhiều là TP. Hồ Chí Minh, Gia Lai, Tiền Giang, Bình Phước, Hà Nội, Vĩnh Long, Bình Dương, Long An, An Giang, Bến Tre. Như vậy, Gia Lai được xác định là “điểm đen” về TNGT liên quan đến học sinh!

Nhằm kiềm chế, kéo giảm TNGT liên quan đến học sinh, ngày 7-2-2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 341/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh, ngày 22-3 vừa qua, Ban An toàn giao thông tỉnh có công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn kịp thời, xử lý tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện tham gia giao thông. Tiếp theo đó, ngày 4-3, Ban An toàn giao thông tỉnh có công văn đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố có giải pháp nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng đường bộ đi qua khu vực trường học.

Theo ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: Thời gian qua, các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh. Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Đặc biệt, Dự án “Giảm tốc độ-Trường học an toàn” do Quỹ Phòng-chống thương vong châu Á tài trợ triển khai trên địa bàn TP. Pleiku đạt được một số kết quả khả quan…

Tuy nhiên, theo Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, đến nay, các nguy cơ dẫn đến TNGT trong lứa tuổi học sinh vẫn chưa được loại trừ một cách triệt để. Theo đó, một số trường học vẫn nằm trong khu vực tiềm ẩn các yếu tố gây mất an toàn giao thông, đặc biệt là những trường học có cổng đấu nối trực tiếp vào quốc lộ, tỉnh lộ, đường trục chính đô thị…

Cũng theo ông Hiếu, vấn đề nan giải nhất hiện nay là nhiều phụ huynh vẫn chưa nắm vững Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cũng như các văn bản khác liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, nhiều phụ huynh vẫn vô tư giao xe máy, xe máy điện cho con điều khiển đến trường trong khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, một số phụ huynh dù biết vi phạm quy định nhưng vì bận công việc nên vẫn giao xe máy, xe máy điện cho con dù chưa đủ tuổi theo quy định. Vì vậy, việc gia tăng số vụ TNGT liên quan đến học sinh trong thời gian qua có nguyên nhân từ phía phụ huynh!

Điều 264 Bộ luật Hình sự quy định rõ các mức hình phạt đối với tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên cẩn trọng trước khi quyết định cho con em điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nếu quý phụ huynh vẫn còn tâm lý “chậc lưỡi cho qua” thì hệ lụy sẽ khôn lường!